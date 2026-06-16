Rymdbolag på Jungfruöarna ändrar 200 år gammal svensk lag

Bakgrunden är ett vanligt finansieringsupplägg, men från en ovanlig bransch.

I januari 2025 sålde det amerikanska bolaget RBC Signals sin utrustning för satellitkommunikation till leasingbolaget Space Leasing International.

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Samtidigt hyrde RBC tillbaka utrustningen och fortsatte använda den. På så sätt fick bolaget loss kapital utan att behöva flytta något, utrustningen står kvar i Sverige.

Enligt branschmediet SpaceNews är Space Leasing det första leasingbolaget som helt specialiserat sig på att finansiera tillgångar i rymdindustrin.

Konkursskydd för ägande på annan mark

Problemet i ett sådant upplägg är att finansiären äger något som någon annan har i sina händer.

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Om säljaren går i konkurs vill köparen vara säker på att utrustningen är hans, inte något som säljarens borgenärer kan ta.

För att få det skyddet kan köpet registreras hos Kronofogden enligt den så kallade lösöreköplagen. Ett av kraven är att affären kungörs, alltså annonseras, i en lokaltidning där säljaren bor.