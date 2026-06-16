En nästan 200 år gammal svensk lag, satellitantenner på svensk mark och en dagstidning på Jungfruöarna. Det är ingredienserna i ett beslut från Högsta domstolen på tisdagen som moderniserar en lag från 1845 för dagens globala ekonomi.
Rymdbolag på Jungfruöarna ändrar 200 år gammal svensk lag
Bakgrunden är ett vanligt finansieringsupplägg, men från en ovanlig bransch.
I januari 2025 sålde det amerikanska bolaget RBC Signals sin utrustning för satellitkommunikation till leasingbolaget Space Leasing International.
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Samtidigt hyrde RBC tillbaka utrustningen och fortsatte använda den. På så sätt fick bolaget loss kapital utan att behöva flytta något, utrustningen står kvar i Sverige.
Enligt branschmediet SpaceNews är Space Leasing det första leasingbolaget som helt specialiserat sig på att finansiera tillgångar i rymdindustrin.
Konkursskydd för ägande på annan mark
Problemet i ett sådant upplägg är att finansiären äger något som någon annan har i sina händer.
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Om säljaren går i konkurs vill köparen vara säker på att utrustningen är hans, inte något som säljarens borgenärer kan ta.
För att få det skyddet kan köpet registreras hos Kronofogden enligt den så kallade lösöreköplagen. Ett av kraven är att affären kungörs, alltså annonseras, i en lokaltidning där säljaren bor.
Annonserade på Brittiska Jungfruöarna
Eftersom RBC Signals har sitt säte på Brittiska Jungfruöarna lät Space Leasing publicera annonsen i tidningen The Virgin Islands Daily News. Men där sa Kronofogden stopp.
Myndigheten ansåg att den inte kunde kontrollera en kungörelse i en utländsk tidning. Både tingsrätten och hovrätten höll med och slog fast att annonsen måste publiceras i en svensk tidning.
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Högsta domstolen gör nu en annan bedömning. Kravet på kungörelse gäller oavsett var säljaren bor, konstaterar domstolen, och det finns inga goda skäl att behandla utländska säljare annorlunda.
Tvärtom skulle ett krav på svensk tidning i praktiken göra det omöjligt att registrera affären så fort säljaren sitter utomlands.
Bygger på lagar från en svunnen värld
Domstolen påpekar att tolkningen om att tidningen måste vara svensk bygger på resonemang som är nästan 50 år gamla, från en tid då både tidningsmarknaden och nyhetsvanorna såg helt annorlunda ut.
I en mer globaliserad värld håller den inte längre.
En strikt tillämpning skulle dessutom kunna krocka med EU-rättens regler om diskriminering och fria kapitalrörelser.
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Slutsatsen blir att kungörelsen får ske i en utländsk lokaltidning när säljaren bor utomlands.
Det blir då köparens uppgift att visa att tidningen är tillräckligt spridd, och domstolen uppmanar till en generös bedömning.
I det här fallet räckte underlaget. The Virgin Islands Daily News kommer ut varje vardag, når mer än fem procent av hushållen i området och är den enda dagstidning som bevakar Brittiska Jungfruöarna.
Därmed ska affären registreras och Space Leasing får rätt.