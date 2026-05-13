AI skapar helt nya jobb inom juridiken

På konferensen CLOC Global Institute i Chicago beskrev Mary O’Carroll, en av pionjärerna inom legal operations, hur branschen förändrats sedan hon för drygt tjugo år sedan hjälpte Google att effektivisera sitt 1 500 personer stora juridiska team.

Det som började som processförbättring har vuxit till något betydligt större, skriver Law.com.

Med AI-tekniken gick legal ops-professionen från att finslipa marginella effektivitetsvinster till att fullständigt förändra hur juridiska team hanterar ärenden och vilka kompetenser de behöver.

Ny yrkesroll

En central ny yrkesroll är det O’Carroll kallar ”legal engineers”, personer i skärningspunkten mellan juridik, teknik och processdesign som bygger nya arbetsflöden. ”Det här är det mest spännande segmentet inom legal operations just nu”, sade hon.

Investeringarna bekräftar bilden. Legal tech har gått från att vara en obskyr del av mjukvarumarknaden till en magnet för massiva investeringar. Enligt Crunchbase samlade legal tech-startups in mer än 4 miljarder dollar i riskkapital under 2025, nästan dubbelt så mycket som 2024.