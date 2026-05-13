Juridikbranschen befinner sig i ett historiskt skifte. AI-användningen accelererar, investeringarna i legal tech skjuter i höjden, men misstagen hopar sig och ansvarsfrågorna skärps.
AI skapar helt nya jobb inom juridiken
På konferensen CLOC Global Institute i Chicago beskrev Mary O’Carroll, en av pionjärerna inom legal operations, hur branschen förändrats sedan hon för drygt tjugo år sedan hjälpte Google att effektivisera sitt 1 500 personer stora juridiska team.
Det som började som processförbättring har vuxit till något betydligt större, skriver Law.com.
Med AI-tekniken gick legal ops-professionen från att finslipa marginella effektivitetsvinster till att fullständigt förändra hur juridiska team hanterar ärenden och vilka kompetenser de behöver.
Ny yrkesroll
En central ny yrkesroll är det O’Carroll kallar ”legal engineers”, personer i skärningspunkten mellan juridik, teknik och processdesign som bygger nya arbetsflöden. ”Det här är det mest spännande segmentet inom legal operations just nu”, sade hon.
Investeringarna bekräftar bilden. Legal tech har gått från att vara en obskyr del av mjukvarumarknaden till en magnet för massiva investeringar. Enligt Crunchbase samlade legal tech-startups in mer än 4 miljarder dollar i riskkapital under 2025, nästan dubbelt så mycket som 2024.
Misstagen hopar sig
Men accelerationen sker inte friktionsfritt. Felaktiga rättsfall, påhittad lagstiftning och citat som inte existerar, AI-misstagen hopar sig i domstolarna, och nu hårdnar kraven på ansvar.
En federal domare i San Francisco har nyligen bötfällt en advokatbyrås ledande partner sedan en underordnad jurist lämnat in en inlaga med en falsk rättsfallshänvisning.
Enligt domare Peter Kang räcker det inte att skylla på den som faktiskt använde AI-verktyget – byrån hade ett övergripande ansvar. Den ansvarige partnern fick en formell tillrättavisning, böter och krav på utbildning i ledarskap och etisk AI-användning.
Inte heller Sverige är förskonat. En tingsrätt sågade nyligen en jurist som i sina inlagor hänvisade till domar från Högsta domstolen som visade sig vara helt fabricerade av ett AI-verktyg – och ifrågasatte samtidigt juristens yrkande om 2 100 kronor i timmen, skriver Realtid.
Oron för juniora jurister
En djupare fråga handlar om vad AI-beroendet gör med nästa generations jurister. Enligt en rapport från LexisNexis, identifierar 72 procent av tillfrågade brittiska jurister djup juridisk argumentation som den största kompetensluckan bland juniora kollegor.
Nästan sju av tio pekar också på brister i förmågan att verifiera information.
O’Carroll, som nyligen tillträdde som vd för LegalEng Consulting Group, ser ändå optimistiskt på framtiden, men påminner om att förändring aldrig är gratis.
”Sedan begynnelsen har den svåraste delen av det här arbetet alltid varit förändringsledning”, sa hon inför 400 åhörare i Chicago.