”Som att sälja kärnvapen” – Amodeis ord skakar AI-industrin

Dario Amodei, vd för Anthropic, väckte starka reaktioner i Davos när han öppet kritiserade USA:s chipbeslut och sin egen partner Nvidia. (Foto: Markus Schreiber/AP/TT)
Dario Amodei, vd för Anthropic, väckte starka reaktioner i Davos när han öppet kritiserade USA:s chipbeslut och sin egen partner Nvidia. (Foto: Markus Schreiber/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

I Davos briserade ett oväntat angrepp: AI-chefen Dario Amodei jämför USA:s chipbeslut med kärnvapenhandel. Kritiken skakar branschen.

Världsekonomiskt forum i Davos brukar handla om artiga paneler och välpolerade formuleringar. Men i år sprack fasaden.

Anthropic-vd:n Dario Amodei klev upp på scenen och levererade en sågning som fick hela AI-världen att tappa andan – riktad mot både USA:s regering och hans egen affärspartner Nvidia.

Bakgrunden är att USA nyligen godkänt försäljning av Nvidias H200-chip och vissa AMD-chip till godkända kinesiska kunder. Det handlar inte om det senaste som finns, men fortfarande om kraftfulla AI-processorer. Ett beslut som redan varit politiskt känsligt.

I Davos blev det något helt annat: en öppen strid.

“Det här kommer att bita oss”

När Amodei fick frågan om de nya reglerna lät han uppriktigt förbluffad.

”Företagens vd:ar säger: ’Det är embargot på chip som håller oss tillbaka’”, sa han, och varnade för att beslutet ”kommer att komma tillbaka och bita USA”.

Han fortsatte med ett resonemang som snabbt gick från teknik till geopolitik.

”Vi ligger många år före Kina när det gäller att tillverka chip”, förklarade han, och tillade: ”Så jag tycker att det vore ett stort misstag att skeppa de här chippen.”

Sedan målade han upp en bild som fastnade i rummet. Amodei beskrev framtida AI-modeller som ”i praktiken kognition, i praktiken intelligens”, och liknade dem vid ”ett land av genier i ett datacenter” – hundra miljoner individer smartare än vilken Nobelpristagare som helst, kontrollerade av en stat.

Jämförelsen som fick alla att stelna

Men det var nästa mening som fick telefonerna att glöda.

”Jag tycker att det här är galet”, sa Amodei om beslutet. ”Det är lite som att sälja kärnvapen till Nordkorea och skryta om att Boeing byggde höljet.”

Orden ekade extra högt eftersom Nvidia inte bara är en leverantör – bolaget har nyligen investerat upp till motsvarande över 100 miljarder kronor i Anthropic och står för de GPU:er som driver företagets AI-modeller.

Att jämföra sin partner med en vapensmugglare är inget man gör av misstag. Och kanske är det just det som är mest sensationellt: att Amodei vågar säga allt detta öppet, utan att blinka.

Det säger något om hur existentiell AI-kapplöpningen har blivit – och hur gamla spelregler snabbt håller på att förlora sin betydelse.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se

