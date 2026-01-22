”Som att sälja kärnvapen” – Amodeis ord skakar AI-industrin

Världsekonomiskt forum i Davos brukar handla om artiga paneler och välpolerade formuleringar. Men i år sprack fasaden.

Anthropic-vd:n Dario Amodei klev upp på scenen och levererade en sågning som fick hela AI-världen att tappa andan – riktad mot både USA:s regering och hans egen affärspartner Nvidia.

Bakgrunden är att USA nyligen godkänt försäljning av Nvidias H200-chip och vissa AMD-chip till godkända kinesiska kunder. Det handlar inte om det senaste som finns, men fortfarande om kraftfulla AI-processorer. Ett beslut som redan varit politiskt känsligt.

I Davos blev det något helt annat: en öppen strid.

“Det här kommer att bita oss”

När Amodei fick frågan om de nya reglerna lät han uppriktigt förbluffad.

”Företagens vd:ar säger: ’Det är embargot på chip som håller oss tillbaka’”, sa han, och varnade för att beslutet ”kommer att komma tillbaka och bita USA”.

Han fortsatte med ett resonemang som snabbt gick från teknik till geopolitik.

”Vi ligger många år före Kina när det gäller att tillverka chip”, förklarade han, och tillade: ”Så jag tycker att det vore ett stort misstag att skeppa de här chippen.”

Sedan målade han upp en bild som fastnade i rummet. Amodei beskrev framtida AI-modeller som ”i praktiken kognition, i praktiken intelligens”, och liknade dem vid ”ett land av genier i ett datacenter” – hundra miljoner individer smartare än vilken Nobelpristagare som helst, kontrollerade av en stat.