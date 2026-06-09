Svenskgrundade Databricks nära ny rekordvärdering

Finansieringsrundan kan inledas redan nästa månad, rapporterar The Information och personer med insyn.

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Skulle affären gå i lås innebär det en kraftig uppvärdering på bara ett halvår.

Så sent som i december tog Databricks in över 4 miljarder dollar i en runda som värderade bolaget till 134 miljarder dollar, eller omkring 1 250 miljarder kronor, enligt Dagens Industri.

Molnbaserad datainsamling

Databricks säljer en molnbaserad dataplattform som företag använder för att samla, strukturera och analysera stora datamängder – allt från affärsanalys och rapportering till avancerade AI- och maskininlärningsprojekt.

Bolaget har seglat upp som en av vinnarna i AI-kapplöpningen, där tillgången på välsorterad data är en avgörande framgångsfaktor.

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Tillväxten är fortsatt stark. I februari 2026 nådde Databricks en årlig intäktstakt på 5,4 miljarder dollar, cirka 50 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning på över 65 procent jämfört med ett år tidigare.

Bolaget har också knutit till sig flera tunga partner och samarbetar med ledande AI-aktörer som OpenAI, Anthropic och Alphabet.

Bland produktnyheterna märks AI-agenten ”Genie”, en autonom lösning med ett gränssnitt för naturligt språk som självständigt kan utföra komplexa datauppgifter i flera steg , som att generera kod, testa hypoteser och skapa dashboards.

Flera Genie-funktioner lanserades under våren 2026.