Det svenskgrundade AI- och mjukvarubolaget Databricks, med Ali Ghodsi som vd och medgrundare, för samtal om att ta in nytt kapital till en värdering på över 165 miljarder dollar, motsvarande cirka 1 550 miljarder kronor.
Svenskgrundade Databricks nära ny rekordvärdering
Finansieringsrundan kan inledas redan nästa månad, rapporterar The Information och personer med insyn.
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Skulle affären gå i lås innebär det en kraftig uppvärdering på bara ett halvår.
Så sent som i december tog Databricks in över 4 miljarder dollar i en runda som värderade bolaget till 134 miljarder dollar, eller omkring 1 250 miljarder kronor, enligt Dagens Industri.
Molnbaserad datainsamling
Databricks säljer en molnbaserad dataplattform som företag använder för att samla, strukturera och analysera stora datamängder – allt från affärsanalys och rapportering till avancerade AI- och maskininlärningsprojekt.
Bolaget har seglat upp som en av vinnarna i AI-kapplöpningen, där tillgången på välsorterad data är en avgörande framgångsfaktor.
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Tillväxten är fortsatt stark. I februari 2026 nådde Databricks en årlig intäktstakt på 5,4 miljarder dollar, cirka 50 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning på över 65 procent jämfört med ett år tidigare.
Bolaget har också knutit till sig flera tunga partner och samarbetar med ledande AI-aktörer som OpenAI, Anthropic och Alphabet.
Bland produktnyheterna märks AI-agenten ”Genie”, en autonom lösning med ett gränssnitt för naturligt språk som självständigt kan utföra komplexa datauppgifter i flera steg , som att generera kod, testa hypoteser och skapa dashboards.
Flera Genie-funktioner lanserades under våren 2026.
Har ännu valt att stanna utanför börsen
Trots de återkommande spekulationerna om en börsnotering väljer Databricks tills vidare att fortsätta resa kapital utanför börsen. Bolaget kommer inte att genomföra någon börsintroduktion under 2026, uppgav Ali Ghodsi i en intervju med Bloomberg Television.
Han pekade på ett trångt tekniklandskap, där kommande noteringar av SpaceX, Anthropic och OpenAI väntas binda upp hundratals miljarder dollar i kapital.
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SpaceX är planerat att börsnoteras inom kort genom en försäljning av 555,6 miljoner aktier till 135 dollar styck, vad som skulle bli den största börsnoteringen någonsin.
Ghodsi har samtidigt sagt att en notering på sikt är aktuell, främst för att ge de anställda likviditet, men att bolaget ännu inte fastställt någon tidslinje, enligt Investing.com.
Under tiden har Databricks sökt alternativa finansieringsvägar och säkrade så sent som i januari 1,8 miljarder dollar från låneinvesterare och privata kreditgivare.
Ali Ghodsi föddes i Iran men växte upp i Stockholm. Han flyttade till San Francisco 2009 för att bli gästforskare vid University of California, Berkeley, där han träffade de sex personer som han tillsammans med grundade Databricks.