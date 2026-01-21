21 jan. 2026

Nu slipper du skämmas för ditt kontorsheadset

Finns det något värre än headset som har en utstickande mikrofon? Jabra kapade den. (Foto: Jabra)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Jabra lanserar en ny headsetserie för arbetslivet där fokus ligger på samtalskvalitet, AI-stöd och mer diskret design.

Jabra presenterar Evolve3-serien, en ny generation professionella headset som ersätter tidigare Evolve- och Evolve2-modeller.

Lanseringen sker i en tid då många yrkesverksamma växlar mellan kontor, hem och resor, vilket ställer nya krav på både ljudkvalitet och användarvänlighet.

En tydlig förändring i Evolve3-serien är att den klassiska bommikrofonen har tagits bort. I stället har Jabra valt att placera mikrofonerna diskret i kåporna och använda mjukvara för att hantera röstupptagning och bakgrundsljud.

Målet är att skapa ett headset som fungerar i arbetsmiljöer utan att uppfattas som ett traditionellt kontorsredskap.

AI används för att separera röst och bakgrundsljud

För att kompensera för avsaknaden av bommikrofon använder Evolve3 tekniken ClearVoice, som bygger på djupinlärning och flermikrofonsystem.

Tekniken analyserar ljudbilden i realtid och skiljer användarens röst från omgivande ljud, även i bullriga miljöer som öppna kontor eller kollektivtrafik.

Nya modeller suddar ut gränsen mellan kontorspryl och vardagsteknik. (Foto: Jabra)
Samma teknik används också vid röststyrning, vilket gör att headsetet kan användas för diktering och röstbaserade kommandon utan att användaren behöver ta fram dator eller mobil.

Brusreducering aktiv även under samtal

Evolve3 är utrustat med adaptiv aktiv brusreducering som justeras automatiskt efter omgivningen. En skillnad jämfört med många andra headset är att brusreduceringen är aktiv även under pågående samtal, inte bara vid musiklyssning.

Detta kan vara relevant för användare som deltar i möten från miljöer där ljudnivån varierar, exempelvis vid resor eller arbete i delade lokaler.

Två modeller med olika användningsområden

Serien består av två modeller: Evolve3 85 och Evolve3 75. Den förstnämnda är en over-ear-modell som är tänkt för användare som vill ha mer ljudisolering, medan Evolve3 75 är en on-ear-variant för dem som vill behålla viss kontakt med omgivningen.

Båda modellerna är hopfällbara och utformade för att vara enklare att bära med sig jämfört med tidigare generationer.

Nya kontorsheadset anpassas för hybridarbete och resor. (Foto: Jabra)
Anpassad för företagsmiljöer

Headseten är certifierade för vanliga mötesplattformar och levereras med Bluetooth-adapter för säker anslutning. För större organisationer finns stöd för central hantering via Jabras mjukvara, där IT-avdelningar kan hantera uppdateringar och inställningar på distans.

Batterierna är utbytbara, vilket förlänger produktens livslängd. Enligt tillverkaren klarar headseten upp till 25 timmars samtalstid och upp till 120 timmars musiklyssning, med stöd för snabbladdning.

Säljstart i mars

Jabra Evolve3 85 börjar säljas den 1 mars 2026 till ett pris på cirka 6 430 kronor. Evolve3 75 får ett lägre pris på cirka 4 510 kronor.

En varmgrå färgvariant lanseras på utvalda marknader i april.

Åsa Wallenrud
