Nu slipper du skämmas för ditt kontorsheadset

Jabra presenterar Evolve3-serien, en ny generation professionella headset som ersätter tidigare Evolve- och Evolve2-modeller.

Lanseringen sker i en tid då många yrkesverksamma växlar mellan kontor, hem och resor, vilket ställer nya krav på både ljudkvalitet och användarvänlighet.

En tydlig förändring i Evolve3-serien är att den klassiska bommikrofonen har tagits bort. I stället har Jabra valt att placera mikrofonerna diskret i kåporna och använda mjukvara för att hantera röstupptagning och bakgrundsljud.

Målet är att skapa ett headset som fungerar i arbetsmiljöer utan att uppfattas som ett traditionellt kontorsredskap.

AI används för att separera röst och bakgrundsljud

För att kompensera för avsaknaden av bommikrofon använder Evolve3 tekniken ClearVoice, som bygger på djupinlärning och flermikrofonsystem.

Tekniken analyserar ljudbilden i realtid och skiljer användarens röst från omgivande ljud, även i bullriga miljöer som öppna kontor eller kollektivtrafik.

Nya modeller suddar ut gränsen mellan kontorspryl och vardagsteknik. (Foto: Jabra)

Samma teknik används också vid röststyrning, vilket gör att headsetet kan användas för diktering och röstbaserade kommandon utan att användaren behöver ta fram dator eller mobil.