17 jan. 2026

Realtid
Realtid.se
IT & tech

Batterichocken: Slut på daglig laddning?

Våra elbilars batterier utvecklas men även vår tekniks batterier. (Foto: Canva)
Våra elbilars batterier utvecklas men även vår tekniks batterier. (Foto: Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 16 jan. 2026Publicerad: 16 jan. 2026

Mobilens batteri har länge varit flaskhalsen. Nu testas nya tekniker som kan ändra hur ofta vi faktiskt behöver ladda.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Skärmarna har blivit större, kamerorna bättre och processorerna snabbare. Men batteriet har i många år släpat efter.

De flesta mobiler använder fortfarande klassiska litiumjonbatterier, en beprövad lösning som gör sitt jobb – men sällan mer än så.

Daglig laddning har blivit vardag, och förbättringarna har ofta handlat mer om effektiv mjukvara än om själva batteriet.

Nu börjar det dock röra på sig. Flera nya batteritekniker är på väg från laboratorier och nischprodukter till faktiska konsumentprylar, skriver Techcrunch.

Vissa är redan här, andra låter nästan som framtidsvisioner från en gammal teknikmässa.

Silicon-carbon – ett första steg bort från vardagsladdning

Den tydligaste förändringen just nu är så kallade silicon-carbon-batterier. Genom att ersätta delar av grafiten i batteriets anod med kisel kan man lagra mer energi på samma yta.

Resultatet är större batterikapacitet utan att mobilen behöver bli tjockare eller tyngre.

ANNONS

I praktiken innebär det batterier som närmar sig sju till nio tusen milliampere-timmar i telefoner av normal storlek.

Jämfört med tidigare gränser runt fem och ett halvt tusen är det ett rejält kliv framåt, och för första gången på länge känns det som att hårdvaran faktiskt hjälper batteritiden.

100 blev 150 miljarder – nu ger sig Klarna på Swish

Ett nytt besked från Klarna visar hur bolaget fortsätter att steg för steg flytta fram sina positioner inom banktjänster.
ANNONS

Solid-state och grafen – långsammare åldrande

Nästa steg kan bli solid-state-batterier. Här ersätts den flytande elektrolyten med ett fast eller gelbaserat material. Det gör batteriet tätare, säkrare och mer tåligt över tid.

De tappar kapacitet långsammare och klarar fler laddcykler innan de börjar kännas slitna.

Liknande löften finns kring grafenbaserade batterier, som dessutom kan ge snabbare laddning. I dag är kostnaden det stora hindret, men tekniken utvecklas i lugn takt – precis som litiumjon en gång gjorde.

Från science fiction till ritbordet

ANNONS

Längre fram i horisonten finns idéer som strukturella batterier, där batteriet också fungerar som mobilens ram, och till och med kärnbatterier som i teorin skulle kunna driva en mobil i årtionden.

Där är vi inte än, men riktningen är tydlig.

Mobilbatteriet håller på att bli mer än bara något man laddar över natten. För första gången på länge finns det anledning att tro att framtidens telefoner faktiskt anpassar sig efter användaren – och inte tvärtom.

PC-racet spårar ur – därför kan din nästa dator bli chockdyr

PC-marknaden tog oväntad fart under slutet av 2025 när lagerhamstring, minnesoro och Windows-skiften drev upp leveranserna globalt.

Missa inte:

Löneväxling kan ge högre pension – men passar inte alla. News 55

Världsledarna står i kö för att skaka hand med Xi. Realtid

Teslas nya drag får Wall Street att sätta kaffet i halsen. Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BatteriMobilUtveckling
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se

ANNONS
Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.Se erbjudandet här!

Se erbjudandet här!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS