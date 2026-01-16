Batterichocken: Slut på daglig laddning?

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Skärmarna har blivit större, kamerorna bättre och processorerna snabbare. Men batteriet har i många år släpat efter.

De flesta mobiler använder fortfarande klassiska litiumjonbatterier, en beprövad lösning som gör sitt jobb – men sällan mer än så.

Daglig laddning har blivit vardag, och förbättringarna har ofta handlat mer om effektiv mjukvara än om själva batteriet.

Nu börjar det dock röra på sig. Flera nya batteritekniker är på väg från laboratorier och nischprodukter till faktiska konsumentprylar, skriver Techcrunch.

Vissa är redan här, andra låter nästan som framtidsvisioner från en gammal teknikmässa.

Silicon-carbon – ett första steg bort från vardagsladdning

Den tydligaste förändringen just nu är så kallade silicon-carbon-batterier. Genom att ersätta delar av grafiten i batteriets anod med kisel kan man lagra mer energi på samma yta.

Resultatet är större batterikapacitet utan att mobilen behöver bli tjockare eller tyngre.

I praktiken innebär det batterier som närmar sig sju till nio tusen milliampere-timmar i telefoner av normal storlek.

Jämfört med tidigare gränser runt fem och ett halvt tusen är det ett rejält kliv framåt, och för första gången på länge känns det som att hårdvaran faktiskt hjälper batteritiden.