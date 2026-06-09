Apple har haft det svårt att hävda sig i AI-racet mot de andra techgiganterna. Kanske kan nya Siri ändra på det.
Apple ger Siri en AI-makeover – utmanar ChatGPT
Det presenterades som ett av de mest emotsedda inslagen på årets utvecklarkonferens WWDC.
Mycket riktigt lanserade också Apple på måndagen en kraftigt uppgraderad AI-version av röstassistenten Siri.
Lanseringen ses som ett viktigt steg i bolagets försök att minska avståndet till konkurrenter som OpenAI, Google och Anthropic inom artificiell intelligens.
Vill framhäva integritetsskyddet
Den nya Siri ska kunna hantera avancerade frågor, förstå användarens personliga sammanhang och utföra uppgifter över flera appar, skriver Financial Times.
Assistenten kan bland annat söka fram information från bilder, meddelanden och kontakter samt skapa förslag baserade på innehåll som finns lagrat på användarens enhet.
Apple framhöll samtidigt integritet som den viktigaste skillnaden jämfört med många andra AI-tjänster.
Enligt bolaget kommer användarnas personliga data inte att lagras eller användas för att träna modellerna, något som lyfts fram som en tydlig konkurrensfördel i takt med att AI-tjänster får allt större tillgång till privat information.
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Fungerar bara på nyare Iphone
Bakom satsningen ligger också ett strategiskt skifte. Apple bekräftade att bolaget använder avancerade AI-modeller och molninfrastruktur från Google för delar av den nya tjänsten.
Beskedet ses som ett erkännande av att Apple haft svårt att utveckla egna modeller som kunnat mäta sig med de ledande aktörerna inom generativ AI.
Den nya Siri kommer att släppas i betaversion nästa månad och lanseras brett under hösten.
Inledningsvis kommer tjänsten dock inte att vara tillgänglig inom EU eller Kina på grund av regulatoriska frågor. Funktionen kommer dessutom endast att stödjas på Iphone-modeller lanserade efter 2023.
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Har halkat efter
Lanseringen sker efter flera bakslag för Apple. Redan 2024 presenterade bolaget en ny generation Siri med AI-funktioner, men utrullningen stoppades efter interna problem och förseningar.
För investerare var årets WWDC en viktig temperaturmätare på Apples AI-strategi. Bolaget har kritiserats för att ha hamnat efter konkurrenterna i den snabba utvecklingen av generativ AI.
Konferensen blev även symboliskt viktig eftersom det var den sista WWDC-konferensen för Tim Cook som vd.
I september lämnar han över ledarskapet till John Ternus och fortsätter därefter som styrelseordförande.
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