Apple ger Siri en AI-makeover – utmanar ChatGPT

Det presenterades som ett av de mest emotsedda inslagen på årets utvecklarkonferens WWDC.

Mycket riktigt lanserade också Apple på måndagen en kraftigt uppgraderad AI-version av röstassistenten Siri.

Lanseringen ses som ett viktigt steg i bolagets försök att minska avståndet till konkurrenter som OpenAI, Google och Anthropic inom artificiell intelligens.

Vill framhäva integritetsskyddet

Den nya Siri ska kunna hantera avancerade frågor, förstå användarens personliga sammanhang och utföra uppgifter över flera appar, skriver Financial Times.

Assistenten kan bland annat söka fram information från bilder, meddelanden och kontakter samt skapa förslag baserade på innehåll som finns lagrat på användarens enhet.

Apple framhöll samtidigt integritet som den viktigaste skillnaden jämfört med många andra AI-tjänster.

Enligt bolaget kommer användarnas personliga data inte att lagras eller användas för att träna modellerna, något som lyfts fram som en tydlig konkurrensfördel i takt med att AI-tjänster får allt större tillgång till privat information.

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