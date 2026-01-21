Miljarddrama i Hollywood – Netflix plockar fram plånboken

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

I en uppdaterad affär planerar Netflix att köpa filmstudion, HBO och de stora tv-tillgångarna i Warner Bros. Discovery för motsvarande cirka 72 miljarder dollar, eller ungefär 707 miljarder kronor.

Aktien ska värderas till 27,75 dollar per aktie i kontanter, vilket förenklar affären och kan snabba på aktieägarnas beslut, skriver Reuters.

Varför allt kontant?

Netflix och Warner Bros. Discovery meddelade i veckan att den nya kontantmodellen är avsedd att ge större trygghet för aktieägarna och göra processen tydligare jämfört med tidigare erbjudanden som blandade aktier och kontanter, skriver CBS News.

Styrelserna i båda företagen har godkänt den reviderade planen.

Affären kommer i ett skede då Paramount Skydance lagt ett konkurrerande fientligt bud på Warner Bros. Discovery, där de erbjuder omkring 30 dollar per aktie i rena kontanter för hela företaget.

Netflix svarar nu med ett mer strömlinjeformat kontanterbjudande för att göra sin affär mer attraktiv inför det stundande aktieägarbeslutet.