Miljarddrama i Hollywood – Netflix plockar fram plånboken

Bakom de välputsade fasaderna pågår ett maktspel där miljarder kronor och gamla drömmar står på spel. (Foto: Jae C. Hong/AP/TT)
Bakom de välputsade fasaderna pågår ett maktspel där miljarder kronor och gamla drömmar står på spel. (Foto: Jae C. Hong/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Bakom kulisserna i medievärlden pågår ett lågmält men dyrt drama, där framtiden för några välkända namn står och väger.

I en uppdaterad affär planerar Netflix att köpa filmstudion, HBO och de stora tv-tillgångarna i Warner Bros. Discovery för motsvarande cirka 72 miljarder dollar, eller ungefär 707 miljarder kronor.

Aktien ska värderas till 27,75 dollar per aktie i kontanter, vilket förenklar affären och kan snabba på aktieägarnas beslut, skriver Reuters.

Varför allt kontant?

Netflix och Warner Bros. Discovery meddelade i veckan att den nya kontantmodellen är avsedd att ge större trygghet för aktieägarna och göra processen tydligare jämfört med tidigare erbjudanden som blandade aktier och kontanter, skriver CBS News.

Styrelserna i båda företagen har godkänt den reviderade planen.

Affären kommer i ett skede då Paramount Skydance lagt ett konkurrerande fientligt bud på Warner Bros. Discovery, där de erbjuder omkring 30 dollar per aktie i rena kontanter för hela företaget.

Netflix svarar nu med ett mer strömlinjeformat kontanterbjudande för att göra sin affär mer attraktiv inför det stundande aktieägarbeslutet.

När AI tar makten säger svenskarna: ”Vänta lite”

AI smyger in i svenskarnas vardag och förändrar hur vi söker, väljer och jämför – men allt är inte lika självklart som det verkar.
Ett gammalt drama i ny skrud

Striden om Warner Bros. har pågått sedan slutet av förra året när både Netflix och konkurrenter visade intresse för de berömda studiorna, tv-kanalerna och streamingtjänsterna.

Paramounts bud har varit högre i dollar räknat, men Warner-styrelsen har hittills ansett att det medför större risker och föredragit Netflix-planen.

Paramount har till och med gått till domstol i ett försök att få mer insyn i processen och att övertyga aktieägarna att ratta Netflix-affären, men dessa försök har inte lett till förändring än.

Vad händer nu?

Nästa stora steg är en aktieägaromröstning, som kan hållas redan i vår. Om Netflix får grönt ljus väntar en lång process med tillsynsmyndigheter, där det finns frågetecken kring konkurrens och medieägande – en klassisk knorr i stora affärer som denna.

Netflix menar att deras bud är mer klart och tryggt för investerare, och att en affär skulle skapa en stark kombination av klassiska Hollywood-studior och modern streaming-distribution.

Nytt 5G-nät i Sverige: “Det här är ett skifte”

Ett nytt kapitel för mobilnäten har börjat. Tre aktiverar 5G som står helt på egna ben – utan stöd från 4G.
HBO MaxNetflixWarner Bros Discovery
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se

