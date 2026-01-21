Bakom kulisserna i medievärlden pågår ett lågmält men dyrt drama, där framtiden för några välkända namn står och väger.
Miljarddrama i Hollywood – Netflix plockar fram plånboken
I en uppdaterad affär planerar Netflix att köpa filmstudion, HBO och de stora tv-tillgångarna i Warner Bros. Discovery för motsvarande cirka 72 miljarder dollar, eller ungefär 707 miljarder kronor.
Aktien ska värderas till 27,75 dollar per aktie i kontanter, vilket förenklar affären och kan snabba på aktieägarnas beslut, skriver Reuters.
Varför allt kontant?
Netflix och Warner Bros. Discovery meddelade i veckan att den nya kontantmodellen är avsedd att ge större trygghet för aktieägarna och göra processen tydligare jämfört med tidigare erbjudanden som blandade aktier och kontanter, skriver CBS News.
Styrelserna i båda företagen har godkänt den reviderade planen.
Affären kommer i ett skede då Paramount Skydance lagt ett konkurrerande fientligt bud på Warner Bros. Discovery, där de erbjuder omkring 30 dollar per aktie i rena kontanter för hela företaget.
Netflix svarar nu med ett mer strömlinjeformat kontanterbjudande för att göra sin affär mer attraktiv inför det stundande aktieägarbeslutet.
Ett gammalt drama i ny skrud
Striden om Warner Bros. har pågått sedan slutet av förra året när både Netflix och konkurrenter visade intresse för de berömda studiorna, tv-kanalerna och streamingtjänsterna.
Paramounts bud har varit högre i dollar räknat, men Warner-styrelsen har hittills ansett att det medför större risker och föredragit Netflix-planen.
Paramount har till och med gått till domstol i ett försök att få mer insyn i processen och att övertyga aktieägarna att ratta Netflix-affären, men dessa försök har inte lett till förändring än.
Vad händer nu?
Nästa stora steg är en aktieägaromröstning, som kan hållas redan i vår. Om Netflix får grönt ljus väntar en lång process med tillsynsmyndigheter, där det finns frågetecken kring konkurrens och medieägande – en klassisk knorr i stora affärer som denna.
Netflix menar att deras bud är mer klart och tryggt för investerare, och att en affär skulle skapa en stark kombination av klassiska Hollywood-studior och modern streaming-distribution.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se
