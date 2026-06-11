Unga kan inte läsa – AI och mobiler pekas ut

Inte en enda av hans studenter orkade ta sig igenom en 20-sidig text. Så beskriver universitetsläraren Tyler Jagt läget i en uppmärksammad essä, refererad av Futurism.

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En student uppgav att hen tappade tråden om vad texten handlade om, något Jagt själv klarade utan invändningar som student för ett decennium sedan.

”Det är en mätbar, generationsövergripande kollaps i uthållig läsning och skrivande”, skriver han.

AI och telefoner ligger bakom

Jagt kopplar utvecklingen till AI och smartphones.

Han hänvisar till en MIT-studie där deltagare som använde ChatGPT vid skrivuppgifter uppvisade lägre hjärnaktivitet i områden kopplade till kreativitet, och där 83 procent inte kunde citera en enda mening ur texter de just skrivit.

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Mönstret syns även bland yngre: amerikanska tolfteklassares läsresultat var enligt 2024 års NAEP-mätning de lägsta sedan mätningarna inleddes 1992.