En generation som växt upp med chatbottar och smartphones får allt svårare med uthållig läsning och kritiskt tänkande. I Sverige beskrivs läsförståelsen nu som en fråga om både arbetskraft och samhällets motståndskraft.
Unga kan inte läsa – AI och mobiler pekas ut
Inte en enda av hans studenter orkade ta sig igenom en 20-sidig text. Så beskriver universitetsläraren Tyler Jagt läget i en uppmärksammad essä, refererad av Futurism.
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En student uppgav att hen tappade tråden om vad texten handlade om, något Jagt själv klarade utan invändningar som student för ett decennium sedan.
”Det är en mätbar, generationsövergripande kollaps i uthållig läsning och skrivande”, skriver han.
AI och telefoner ligger bakom
Jagt kopplar utvecklingen till AI och smartphones.
Han hänvisar till en MIT-studie där deltagare som använde ChatGPT vid skrivuppgifter uppvisade lägre hjärnaktivitet i områden kopplade till kreativitet, och där 83 procent inte kunde citera en enda mening ur texter de just skrivit.
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Mönstret syns även bland yngre: amerikanska tolfteklassares läsresultat var enligt 2024 års NAEP-mätning de lägsta sedan mätningarna inleddes 1992.
Svensk läsförståelse pekas ut som systemrisk
Bilden är likartad i Sverige. Enligt den senaste Pisa-undersökningen når nästan var fjärde niondeklassare inte upp till basnivån i läsförståelse.
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I en debattartikel i Altinget beskriver Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare för Berättarministeriet, det som en systemrisk att hundratusentals unga saknar förmåga att fullt ut förstå, värdera och kritiskt granska information, i en tid präglad av desinformation och påverkanskampanjer.
Demirbag-Sten kopplar läsförmågan direkt till totalförsvaret och menar att den blivit en nyckelfråga för Sveriges säkerhetspolitiska motståndskraft.
Möter en arbetsmarknad i förändring
Den krympande baskompetensen landar i ett arbetsliv som redan är under omförhandling. Generation Z möts av kritik på arbetsplatserna.
En studie från Becoming You Labs med över 77 000 individer och 2 100 chefer visar att bara två procent av de unga delar sina chefers värderingshierarki.
Yngre generationen slår sig fram på andra vis
Parallellt skaffar sig den yngre Generation Alpha egna inkomster allt tidigare.
Enligt ett whitepaper från Cash App tjänar 22 miljoner tonåringar i åldern 13–17 pengar via spel, reselling och plattformar som Roblox, ofta innan de ens haft ett traditionellt sommarjobb.