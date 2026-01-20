När AI tar makten säger svenskarna: "Vänta lite"

AI har snabbt blivit ett nytt verktyg för hur vi söker information och fattar beslut. I Sverige använder nästan var tredje person generativ AI privat, och bland unga under 24 år är andelen 43 procent.

För många fungerar AI som en genväg till snabba sammanfattningar när man jämför produkter, tjänster och abonnemang.

Samtidigt är Sverige försiktigare än omvärlden. Globalt är användningen högre, och svenskarna sticker ut med sina krav på tydlighet.

Sju av tio vill att AI-genererat innehåll ska märkas, och många oroar sig för att information på nätet blir mindre pålitlig när maskiner tar över skrivandet, delar EY med sig av i en ny rapport.

Människan vinner när det krånglar

Det finns en tydlig gräns för hur långt tekniken får gå. När det gäller kundsupport vill majoriteten fortfarande prata med en människa.

Drygt hälften föredrar telefonsamtal framför chattbotar, särskilt när problemen är krångliga eller personliga. AI fungerar bra för enkla ärenden – men inte när det verkligen gäller.