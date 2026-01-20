20 jan. 2026

När AI tar makten säger svenskarna: "Vänta lite"

Typiskt svenskar. Vi använder AI men väldigt medelmåttigt. (Foto: Canva)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

AI smyger in i svenskarnas vardag och förändrar hur vi söker, väljer och jämför – men allt är inte lika självklart som det verkar.

AI har snabbt blivit ett nytt verktyg för hur vi söker information och fattar beslut. I Sverige använder nästan var tredje person generativ AI privat, och bland unga under 24 år är andelen 43 procent.

För många fungerar AI som en genväg till snabba sammanfattningar när man jämför produkter, tjänster och abonnemang.

Samtidigt är Sverige försiktigare än omvärlden. Globalt är användningen högre, och svenskarna sticker ut med sina krav på tydlighet.

Sju av tio vill att AI-genererat innehåll ska märkas, och många oroar sig för att information på nätet blir mindre pålitlig när maskiner tar över skrivandet, delar EY med sig av i en ny rapport.

Människan vinner när det krånglar

Det finns en tydlig gräns för hur långt tekniken får gå. När det gäller kundsupport vill majoriteten fortfarande prata med en människa.

Drygt hälften föredrar telefonsamtal framför chattbotar, särskilt när problemen är krångliga eller personliga. AI fungerar bra för enkla ärenden – men inte när det verkligen gäller.

En marknad som behöver hjälp att redas ut

Den digitala tjänstemarknaden upplevs som svår att överblicka. Många tycker att utbudet av bredband, paket och abonnemang är för stort och otydligt.

Här ser en tredjedel av svenskarna att AI kan hjälpa till genom att förenkla val och kommunikation, även om entusiasmen är lägre än i många andra länder.

En försiktig balans mellan nytt och gammalt

Resultatet blir en ganska svensk kompromiss: AI får gärna hjälpa till att sortera, förklara och jämföra – men inte ta över helt.

Tekniken ska göra livet enklare, inte mer opersonligt. Och när något krånglar, då vill vi fortfarande höra en röst i andra änden.

AIArtificiell intelligensSverige
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se

