26 jan. 2026

JUST NU:

Svenskarnas förtroende för USA i fritt fall

Makro

USA-bilden i fritt fall: "En grundpelare har försvunnit"

USA faller fritt
Förtroendet för USA rasar kraftigt bland Realtids läsare. (Kollage: Realtid / Tiero / Stefnut Sava)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 26 jan. 2026Publicerad: 26 jan. 2026

Förtroendet för USA har rasat till bottennivåer bland Realtids läsare. I vår läsarundersökning uppger en överväldigande majoritet att synen på USA försämrats kraftigt det senaste året.

Jämfört med fjolårets mätning har misstron fördjupats.

Undersökningen omfattar över 500 respondenter, ofta med koppling till näringsliv och beslutsfattande, och den visar att något har gått sönder i vår bild av USA som global aktör.

Läsarundersökningen

”Det handlar inte längre om att vara för eller emot USA. Jag utgår helt enkelt inte från landet i mitt tänkande längre. Det är för osäkert, för ryckigt och för personberoende. Fokus flyttas automatiskt till Europa. USA är inte en självklar referenspunkt längre”, skriver en läsare.

Raset för svenskarnas USA-bild återspeglas även av fondmarknaden 2025, där många svenskar lämnat USA-fonder till förmån för ädelmetaller och Sverigefonder.

Fullständigt ras för USA

På frågan hur USA:s globala anseende utvecklats jämfört med för ett år sedan svarar över 92 procent att det försämrats. Hela 83 procent väljer det mest negativa alternativet ”kraftigt försämrat”. Endast drygt två procent upplever att läget är oförändrat.

”Jag utgår inte längre från USA i några strategiska resonemang alls. Det är som att en grundpelare bara har försvunnit, och det har gått förvånansvärt snabbt.”

Många av läsarna beskriver det som att man en brytpunkt. Ett läge där landet inte längre uppfattas som varken stabilt eller förutsägbart och där Sveriges och EU:s beroende har blivit ett stort problem.

Jämfört med förra årets undersökning har andelen som talar om ”kraftig” försämring ökat markant. Mellanläget, med mer neutrala positioner, har i princip försvunnit.

Övriga 6 procent sticker ut. Här har man fått ett starkare förtroende, och i vissa fritextsvar kan man se förhoppningar om att Sverige ska efter USA:s nya politiska inriktning.

Flera läsare delar även ett förtroende för att landet kan ta sig tillbaka:

”USA har varit nere för räkning förr. Det finns fortfarande starka institutioner som kan ta över när politiken svänger igen.”

Från allierad till osäker partner

När läsarna får ta ställning till om USA i dag kan betraktas som en pålitlig handels- och säkerhetspartner för Sverige svarar 84 procent nej. Nästan 60 procent säger ”nej, absolut inte”.

Det är en tydlig förskjutning till en omvärdering i praktiken. USA:s roll inom både Nato och globala leveranskedjor ifrågasätts öppet. Flera svar pekar på att svenska företag och beslutsfattare räknar med ett osäkert USA.

”När en handelspartner blir oförutsägbar måste hela strategin ses över”, skriver en respondent.

Trump dominerar men misstron går djupare

I fritextsvaren dominerar referenser till Donald Trump och hans politik. För många fungerar han som symbol för USA:s nya nyckfullhet, aggressiva handelspolitik och bristande respekt för institutioner.

Samtidigt finns ett tydligt lager av djupare kritik.

En växande andel ifrågasätter landets institutionella stabilitet: kongressen, domstolarna och väljarkåren. Misstron och oron hos vissa är snarare strukturell än kopplad direkt till personen Donald Trump.

Samtidigt är bilden inte helt låst. Två tredjedelar av respondenterna tror att USA:s globala förtroende kan förbättras inom fem år. Misstron är stark, men inte permanent.

Läsarundersökningen
Europa tar plats när USA tappar mark

När läsarna pekar ut vad som skadat förtroendet för USA mest handlar det inte om landets ekonomi i första hand.

I toppen hamnar försämrade relationer till EU och Nato, följt av tullar och ”America First”-politiken. Frågor som dollarns ställning spelar en mycket mindre roll.

Läsarundersökningen

I flera fritextsvar återkommer samma slutsats: Europa måste hitta andra och framför allt egna ben att stå på.

läsarundersökningUSA
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

