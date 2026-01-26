USA-bilden i fritt fall: "En grundpelare har försvunnit"

Jämfört med fjolårets mätning har misstron fördjupats.

Undersökningen omfattar över 500 respondenter, ofta med koppling till näringsliv och beslutsfattande, och den visar att något har gått sönder i vår bild av USA som global aktör.

”Det handlar inte längre om att vara för eller emot USA. Jag utgår helt enkelt inte från landet i mitt tänkande längre. Det är för osäkert, för ryckigt och för personberoende. Fokus flyttas automatiskt till Europa. USA är inte en självklar referenspunkt längre”, skriver en läsare.

Raset för svenskarnas USA-bild återspeglas även av fondmarknaden 2025, där många svenskar lämnat USA-fonder till förmån för ädelmetaller och Sverigefonder.

Fullständigt ras för USA

På frågan hur USA:s globala anseende utvecklats jämfört med för ett år sedan svarar över 92 procent att det försämrats. Hela 83 procent väljer det mest negativa alternativet ”kraftigt försämrat”. Endast drygt två procent upplever att läget är oförändrat.

”Jag utgår inte längre från USA i några strategiska resonemang alls. Det är som att en grundpelare bara har försvunnit, och det har gått förvånansvärt snabbt.”

Många av läsarna beskriver det som att man en brytpunkt. Ett läge där landet inte längre uppfattas som varken stabilt eller förutsägbart och där Sveriges och EU:s beroende har blivit ett stort problem.

Jämfört med förra årets undersökning har andelen som talar om ”kraftig” försämring ökat markant. Mellanläget, med mer neutrala positioner, har i princip försvunnit.

Övriga 6 procent sticker ut. Här har man fått ett starkare förtroende, och i vissa fritextsvar kan man se förhoppningar om att Sverige ska efter USA:s nya politiska inriktning.

Flera läsare delar även ett förtroende för att landet kan ta sig tillbaka:

”USA har varit nere för räkning förr. Det finns fortfarande starka institutioner som kan ta över när politiken svänger igen.”