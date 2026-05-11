EU växlar upp jakten på ryska skuggflottan

Satsningen är en del av EU:s försök att minska de intäkter som finansierar Rysslands krig i Ukraina.

Så kringgår skuggflottan sanktionerna

Skuggflottan består av äldre tankfartyg som byter flagg, ägare och försäkring för att undvika insyn.



Fartygen seglar ofta med avstängda transpondrar och använder komplexa bolagsstrukturer i flera jurisdiktioner. Det gör det svårt att koppla transporterna till ryska intressen.

I vissa fall sker omlastning till havs, och rederier använder alternativa försäkringslösningar utanför västliga system. Syftet är att hålla oljeflödet igång trots pristak och embargo.

Skärpta restriktioner inom EU

EU har, enligt Politico, redan svartlistat ett stort antal fartyg och infört restriktioner som hindrar dem från att anlöpa europeiska hamnar eller använda europeiska tjänster.

Målet är inte att stoppa all rysk oljeexport, utan att göra transporterna dyrare, mer riskfyllda och mindre lönsamma.

Det nya sanktionspaketet väntas innehålla ytterligare åtgärder mot fartyg som misstänks kringgå pristaket. Det kan handla om begränsad tillgång till hamntjänster, tekniskt stöd och försäkringar.

Sanktionspolitiken kräver enighet

EU:s sanktionspolitik bygger på enhällighet mellan medlemsländerna, vilket gör processen beroende av politisk samordning.

Ungern har tidigare intagit en mer återhållsam linje i delar av EU:s sanktionspolitik mot Ryssland. Det har ibland påverkat hur snabbt och i vilken form nya åtgärder kunnat antas.

