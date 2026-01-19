Trump har hotat åtta europeiska länder med tullar om han inte får köpa Grönland. EU överväger motåtgärder.
IMF-chefen: Grönlandskrisen kan hämma tillväxten
Grönlandskrisen kan få negativa effekter på global tillväxt, varnar Kristalina Georgieva, chefen för Internationella valutafonden (IMF).
Vi har kört alla möjliga simuleringar av vad som kan hända, och det vi ser i dessa simuleringar är att vi avviker från att hålla handeln mer eller mindre på rätt spår. Det skulle kunna hämma tillväxten, säger Georgieva till Bloomberg i Davos.
Den bästa vägen framåt: Hitta en väg till en överenskommelse, säger Georgieva som understryker att det är för tidigt att mer exakt bedöma effekterna.
IMF höjde på måndagen sin globala tillväxtprognos för 2026 till 3,3 procent, upp 0,2 procentenheter från föregående prognos. Samtidigt varnade IMF för att geopolitisk oro utgör en risk.