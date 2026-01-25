Nytt år och nya löften om en svensk ekonomi i högform. Trots ett extremt osäkert omvärldsläge ska hushållens konsumtion lyfta Sverige ur fyra år av svag tillväxt.
Duktiga svenskar är det verkliga hotet mot svensk ekonomi
Mest läst i kategorin
Fondåret 2025: Spararna flydde USA och hittade tillbaka till Europa
Guldrusch, USA-exit och ett oväntat Europa-intresse. Fondåret 2025 blev allt annat än stillsamt för svenska sparare, trots att det totala fondsparandet fortsatte att slå nya rekord. När Johanna Englundh, redaktör på Morningstar, sammanfattar året pekar hon på tydliga rörelser under ytan – både vad spararna valde bort och vad de sökte sig till. Guld glänste …
Paracetamol: Från vardagsmedicin till geopolitik
Paracetamol har blivit geopolitik. När Granules India levererar ett starkt kvartal flyttar bolaget maktbalansen i den globala läkemedelskedjan. Granules står för omkring 30 procent av den globala produktionen av paracetamol. Det gör utvecklingen relevant även för Sverige, där läkemedelsförsörjningen bygger på importerade API:er – den aktiva substans som ger ett läkemedel dess medicinska effekt. Resten …
Grön ekonomi har i det tysta växt till börsens fjärde största sektor
Intäkterna från gröna produkter och tjänster har mer än fördubblats det senaste decenniet och om den gröna ekonomin vore en egen sektor skulle den redan nu stå för nära nio procent av det globala börsvärdet. Det berättar Johanna Kull, hållbarhetsansvarig på DNB Carnegie Private Banking, i en intervju med Dagens PS apropå den utskällda sektorns …
Ammunitionsjätte rusar i börsdebuten
Ytterligare ett europeiskt försvarsbolag rusar uppåt på börsen. Det handlar om Czechoslovak Group som många investerare ville köpa första dagen som noterat bolag. Aktierna i den europeiska ammunitions- och försvarskoncernen Czechoslovak Group gjorde börsdebut i Amsterdam på fredagen. Det ledde till en pil klart uppåt. Aktie steg omkring uppemot 30 procent, något som speglar ett …
Mikael Damberg: "Det avgör svensk konkurrenskraft"
Sverige har haft flera år av svag tillväxt. Företag har pressats av höga kostnader, hushåll av urholkad köpkraft och samtidigt växer oron för att landet halkar efter i Europa. När Mikael Damberg, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna, gästar studion pekar han ut en oväntad men avgörande faktor för att vända utvecklingen. Det handlar inte i första …
ANALYS – Tongångarna är genomgående positiva kring svensk ekonomi. Från politik och myndigheter till näringslivets experter är prognosen samstämmig.
Låga räntor, höjda löner och sänkta skatter ska ge svenska folket så mycket mer i plånboken att vi ska konsumera Sverige ur den långvariga svackan för svensk tillväxt.
Vad händer om folk får mer pengar men väljer att behålla dessa?
Jag kan inte skaka av mig känslan av att optimismen är överdriven och att prognoserna står på lergrund.
Läs även:
Gen Z klarar inte arbetet – sparkas efter några månader
Ännu ett förlorat år för svensk ekonomi
Vi börjar med fjolåret. 2024 var det också motigt för Sverige, men inför 2025 var prognoserna optimistiska. Korten låg rätt och landets ekonomiska ökenvandring gick mot sitt slut.
In på scen – Donald Trump. I takt med att USA:s protektionistiska linje tog form började man revidera utsikterna för svensk ekonomi. Osäkerheten innebar helt enkelt att lågkonjunkturen bet sig fast, med en tillväxt som ser ut att landa runt en procent.
Något som däremot pekar uppåt är den så kallade konjunkturklockan. Tillsammans med optimistiska prognoser från såväl näringslivets chefer som oberoende prognosmakare målar det en ljusare bild för Sverige.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Trumpsäkrad svensk ekonomi?
Optimismen är så stark att landets finansminister avfärdade veckans tullhot från USA med ett uttalande om att vår ekonomi är ”Trumpsäkrad”, i ett svar till SVT. Våra goda statsfinanser skulle då innebära att vi kan ta den här typen av utspel med ro.
Ett uttalande som är svårt att förena med erfarenheterna från 2025. Ett år då allt initialt pekade i rätt riktning för Sverige, men där omvälvande globala förändringar initierade av USA ändrade spelplanen.
Reformer kan slå fel
En viktig skillnad mot 2025 är att året bjuder på flera stora reformer som ska stimulera ekonomin. Vi ska bland annat få mer pengar i plånboken genom sänkt matmoms och ett nytt jobbskatteavdrag. Utöver det är räntorna lägre och reallönerna ökar.
När vi får mer pengar över väntar man sig att vi ska börja konsumera mer. Svenskarnas konsumtion ska ge skjuts till företagen som då får underlag för nya investeringar och anställningar. Det ska i sin tur leda till ännu mer tillväxt och i förlängningen går högkonjunkturens spiral igång.
Min farhåga är att man underskattar hur hårt svenskarna kommer att hålla i sina nya slantar. Med flera tuffa år i ryggen är det inte otänkbart att många duktiga och ansvarsfulla svenskar ökar på sparandet istället för konsumtionen.
Och jag är inte helt ensam i min farhåga. Danske Banks förra chefsekonom Michael Grahn gick nyligen mot kåren och sa till DI att han tror att man har underskattat hur omvärldsläget kan få folk och företag att hålla tillbaka.
Han gick så långt som att säga att han tror att vi behöver sänka räntan två gånger innan årets slut för att få fart på ekonomin.
Omvärlden är det verkliga problemet
Jag tror inte att många svenskar känner sig Trumpsäkrade.
Och det är just där min oro bottnar. Världen ändras i en rasande fart och Sveriges ekonomi är djupt integrerad med omvärlden. Vi tittar ut och vet inte vad som väntar nästa vecka.
I det läget verkar det helt rimligt att bygga buffert till nästa kris och att tveka inför stora investeringar.
Om regeringens ekonomiska stimulanser i första hand hade gått till låginkomsttagare hade jag känt mig mer säker på att pengarna hade gått till konsumtion. Men när stora delar (det mesta) av pengarna även går till medel- och höginkomsttagare behöver jag se med egna ögon att man faktiskt tar ut svängarna innan jag tror på det.
Om det är vår inhemska konsumtion som ska driva svensk tillväxt tror jag att det finns en stor risk att den dröjer. Risken är att man har underskattat hur hårt vi kommer att hålla i våra slantar.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.