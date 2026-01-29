Den amerikanska dollarn har svårt att hitta fotfästet och har under januari månad tappat nästan fem procent mot den svenska kronan. Samtidigt som osäkerheten kring USA:s ekonomiska politik växer, flyr investerare desperat till andra hamnar.
Dollarn säckar ihop: Redan tappat fem procent
Mest läst i kategorin
Fed står fast vid räntan – trots hård press från Trump
Den amerikanska centralbanken Federal Reserve håller styrräntan oförändrad efter årets första räntemöte. Med beslutet pausar Fed de tre räntesänkningar som banken genomförde under hösten och låter intervallet ligga kvar på 3,5–3,75 procent. En majoriteten i Federal Open Market Committee (FOMC) avvisar fler räntesänkningar, trots att Vita huset öppet pressar på för lägre räntor. Påtryckningar från …
Världens svåraste skilsmässa: Därför kan vi inte lämna USA
93 procent av läsarna har fått nog. Men förtroendekrisen till trots sitter Sverige och Europa fast i ett djupt beroende. Som läget ser ut i dag kan vi inte lämna USA. KRÖNIKA Något är trasigt i relationen mellan svenskarna och USA. Det som länge varit en vattendelare är nu i princip ensidigt. Listan på orsaker …
Wallenbergs svar på AI-kapplöpningen byggs i Linköping
I höstas gick flera av Wallenbergsfärens tyngsta industribolag samman i ett nytt AI-bolag. Målet: att bygga en svensk superdator i absolut världsklass. En satsning som kan få stor betydelse för både industrin och Sveriges tekniska konkurrenskraft. Bakom projektet står bolag som Ericsson, AstraZeneca, SEB, Saab och Wallenberg Investments. Tillsammans investerar de i en gemensam beräkningsplattform …
Sysselsättningen ökar - utrikesfödda står för lyftet
Antalet sysselsatta i Sverige fortsatte att stiga i november 2025. Men arbetslösheten som helhet består. Enligt nya siffror från Statistiska Centralbyrån ökade antalet sysselsatta i åldern 15–74 år med 22 000 personer jämfört med samma månad året innan. Totalt uppgick antalet sysselsatta till 5 182 000 personer. Samtidigt låg arbetslösheten i åldern 20–65 år kvar på 5,6 procent, …
Trump om dollarns ras: "Det är jättebra"
Investerare tror inte längre på dollarn som en säker hamn. Det oroar inte Donald Trump det minsta. Dollarn har under den senaste tiden gått rejäl kräftgång. Men USA:s president Donald Trump tonar ned oron över dollarns kraftiga försvagning och beskriver utvecklingen som positiv. Uttalandet har bidragit till ytterligare press på den amerikanska valutan, som nu …
Det råder stor nervositet på de globala valutamarknaderna. Den tidigare så starka dollarn har i veckan nått sin lägsta nivå på fyra år mot en korg av andra valutor.
Raset mot kronan är nu nära fem procent sedan årsskiftet. Utvecklingen drivs på av en växande oro kring Donald Trumps oförutsägbara ekonomiska utspel och hans upprepade attacker mot centralbanken Federal Reserve.
Marknaden dumpar statspapper
Samtidigt som valutan försvagas stiger räntorna på amerikanska statspapper. Den tioåriga statsräntan klättrade nyligen till 4,24 procent när investerare säljer av sina innehav.
Detta sker trots att finansminister Scott Bessent försökt lugna marknaden genom att betona att USA fortsatt har en ”stark-dollar-policy”. Han menar att minskade handelsunderskott automatiskt bör stärka dollarn över tid.
Analytiker varnar dock för att Federal Reserves oberoende är hotat. Om centralbanken tvingas till politiskt styrda räntesänkningar kan det underminera dollarns ställning som världens reservvaluta.
Från dollarn till ädelmetaller
Den svaga dollarn har gett extra bränsle åt ädelmetaller. Guldpriset har nått nya rekordnoteringar på 5 525 dollar per uns, en uppgång med 28 procent bara i år.
För att sätta det i perspektiv: Ett bra år brukade guldpriset öka omkring 8 procent. Det betyder att vi sett tre och ett halvt ”bra år” på bara mindre än 30 dagar. Även silvret, gulds stökiga lillebror, rusar och är upp hela 64 procent under januari.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.