Dollarn säckar ihop: Redan tappat fem procent

Det råder stor nervositet på de globala valutamarknaderna. Den tidigare så starka dollarn har i veckan nått sin lägsta nivå på fyra år mot en korg av andra valutor.

Raset mot kronan är nu nära fem procent sedan årsskiftet. Utvecklingen drivs på av en växande oro kring Donald Trumps oförutsägbara ekonomiska utspel och hans upprepade attacker mot centralbanken Federal Reserve.

Fem procent på en månad och tjugo procent på ett år. Dollarn rasar mot kronan. (Bild: Avanza)

Marknaden dumpar statspapper

Samtidigt som valutan försvagas stiger räntorna på amerikanska statspapper. Den tioåriga statsräntan klättrade nyligen till 4,24 procent när investerare säljer av sina innehav.

Detta sker trots att finansminister Scott Bessent försökt lugna marknaden genom att betona att USA fortsatt har en ”stark-dollar-policy”. Han menar att minskade handelsunderskott automatiskt bör stärka dollarn över tid.

Analytiker varnar dock för att Federal Reserves oberoende är hotat. Om centralbanken tvingas till politiskt styrda räntesänkningar kan det underminera dollarns ställning som världens reservvaluta.

Från dollarn till ädelmetaller

Den svaga dollarn har gett extra bränsle åt ädelmetaller. Guldpriset har nått nya rekordnoteringar på 5 525 dollar per uns, en uppgång med 28 procent bara i år.

För att sätta det i perspektiv: Ett bra år brukade guldpriset öka omkring 8 procent. Det betyder att vi sett tre och ett halvt ”bra år” på bara mindre än 30 dagar. Även silvret, gulds stökiga lillebror, rusar och är upp hela 64 procent under januari.