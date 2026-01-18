Jag börjar året med ett brutet nyårslöfte och skyller det på Trump

KRÖNIKA När jag inventerade vad jag skrivit om under 2025 fick jag nästan lite ont i magen. USA, USA och ännu mer USA. Man kunde nästan tro att jag är utrikeskorrespondent baserat på ämnesvalen under fjolåret.

Men så är inte fallet. Däremot har maktskiftet i Vita huset medfört nya omtumlande utspel nästan dagligen, ofta med stor påverkan på den svenska marknaden och vår framtid.

Under min ledighet över nyår bestämde jag mig för att det var dags att förändra det här. Mitt nyårslöfte blev att skriva mindre om USA och mer om vad som händer på hemmaplan och i Europa.

Hittills har det gått jättedåligt.

Trump sänkte mitt nyårslöfte första veckan

Lenin ska ha sagt att det finns decennier då inget händer, och veckor då decennier händer. Första veckorna 2026 känns som den typen av veckor.

Venezuela, Grönland, möjlig inblandning i Iran och utredningen mot Fed. Kriser och konflikter som i vanliga fall hade dominerat nyhetsflödet i månader har avlöst varandra i rasande takt.

Vem vet vilka världsomvälvande händelser nästa vecka har att erbjuda?

Jag erkänner mig besegrad. Det har varit extremt svårt att hålla nyårslöftet eftersom den gemensamma nämnaren mellan alla ovanstående händelser är USA.