Mitt nyårslöfte 2026 skulle bli det lättaste på år och dar. Glöm träning, kost och skärmtid. Den här gången handlade det om USA.
Jag börjar året med ett brutet nyårslöfte och skyller det på Trump
KRÖNIKA När jag inventerade vad jag skrivit om under 2025 fick jag nästan lite ont i magen. USA, USA och ännu mer USA. Man kunde nästan tro att jag är utrikeskorrespondent baserat på ämnesvalen under fjolåret.
Men så är inte fallet. Däremot har maktskiftet i Vita huset medfört nya omtumlande utspel nästan dagligen, ofta med stor påverkan på den svenska marknaden och vår framtid.
Under min ledighet över nyår bestämde jag mig för att det var dags att förändra det här. Mitt nyårslöfte blev att skriva mindre om USA och mer om vad som händer på hemmaplan och i Europa.
Hittills har det gått jättedåligt.
Trump sänkte mitt nyårslöfte första veckan
Lenin ska ha sagt att det finns decennier då inget händer, och veckor då decennier händer. Första veckorna 2026 känns som den typen av veckor.
Venezuela, Grönland, möjlig inblandning i Iran och utredningen mot Fed. Kriser och konflikter som i vanliga fall hade dominerat nyhetsflödet i månader har avlöst varandra i rasande takt.
Vem vet vilka världsomvälvande händelser nästa vecka har att erbjuda?
Jag erkänner mig besegrad. Det har varit extremt svårt att hålla nyårslöftet eftersom den gemensamma nämnaren mellan alla ovanstående händelser är USA.
Vi gör USA viktigare än vad det är
Varför spelar det roll? Om tumultet i Washington fortsätter att skaka världen är det väl bara att skriva om det?
Ja, men också nej. Det finns ett överdrivet fokus på USA i nyhetsflödet, till den grad att man lätt missar det som händer i närområdet som har minst lika stor betydelse för våra läsare.
USA är till exempel ”bara” den tredje största tagaren av svensk export. En stor majoritet av exporten går till EU:s medlemsländer. Både Tyskland och Norge är större. Ändå bleknar rapporteringen om deras ekonomi och politik i jämförelse.
Till och med den svenska ekonomin och politiken hamnar i skymundan. Tror du att jag har skrivit mer om Donald Trump eller om svensk politik under 2025? Jag önskar att jag kunde överraska dig positivt med mitt svar.
Varje gång jag väljer USA väljer jag bort något annat. Jag ska inte sluta skriva om Washington, men jag måste bli bättre på att lyfta det som händer närmare oss.
Det är förstås ett misslyckande och för att lyckas bättre framöver måste jag börja med att erkänna mitt tillkortakommande.
Chans till revansch
Men allt är inte förgäves. En likhet mellan mitt nyårslöfte och ett klassiskt nyårslöfte om träning eller viktnedgång är att det gör nytta även om man inte lyckas helt och hållet.
All förändring kan inte vara lika extrem som Vita husets politik och retorik, ofta behöver den ske gradvis.
Även om jag fortsätter att ägna mycket av mitt skrivande åt det som händer på andra sidan Atlanten jobbar jag redan på att lyfta svenska och europeiska nyheter och röster i högre utsträckning.
När det är dags att summera 2026 kommer det att vara en hel del USA. Men mindre än 2025. På så vis hoppas jag att rädda mitt nyårslöfte.
PS. Efter fyra år av skrivande för och arbete med Dagens PS får jag nu det stora nöjet att kliva över till Realtid som ny chefredaktör. Mer om detta inom kort.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
