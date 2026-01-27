EU–Indien-avtal tänder biloro – Trump håller tyst

Avtalet, som tagit nästan två decennier att förhandla fram, kommer gradvis att sänka tullarna till noll på majoriteten av varandras import, med undantag för vissa nyckelvaror och sektorer.

Både Indiens premiärminister Narendra Modi och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har hyllat det avtalet som de kallat ”mother of all deals”.

Bilar i fokus

Särskilt dramatiska är tullsänkningarna för bilar.

Enligt Reuters kommer tullarna på EU-tillverkade bilar att sänkas till 10 procent från tidigare så höga nivåer som 110 procent.

Detta är den största öppningen hittills av Indiens omfattande bilmarknad för europeiska tillverkare som Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz och BMW.