Svenskarnas förtroende för USA i fritt fall

EU–Indien-avtal tänder biloro – Trump håller tyst

Indiens premiärminister Narendra Modi och Donald Trump kan bli oense om det nya avtalet med Europa. (Foto: Alex Brandon / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
27 jan. 2026

Indiens och EU:s historiska frihandelsavtal kan komma att skaka om framförallt bilindustrin. Samtidigt som många frågar sig hur USA:s president Donald Trump kommer reagera.

Avtalet, som tagit nästan två decennier att förhandla fram, kommer gradvis att sänka tullarna till noll på majoriteten av varandras import, med undantag för vissa nyckelvaror och sektorer.

Både Indiens premiärminister Narendra Modi och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har hyllat det avtalet som de kallat ”mother of all deals”.

Bilar i fokus

Särskilt dramatiska är tullsänkningarna för bilar.

Enligt Reuters kommer tullarna på EU-tillverkade bilar att sänkas till 10 procent från tidigare så höga nivåer som 110 procent.

Detta är den största öppningen hittills av Indiens omfattande bilmarknad för europeiska tillverkare som Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz och BMW.

Indiska biltillverkare faller på börsen

Nyheten fick omedelbar effekt på den indiska börsen.

Aktier i ledande indiska biltillverkare rasade med upp till 5 procent på tisdagen, enligt Reuters. Mahindra and Mahindra föll så mycket som 5,1 procent till lägsta nivån sedan augusti 2025, medan Maruti Suzuki India sjönk 2,95 procent och Tata Motors 2 procent.

Missa inte: Indien kan bli europeisk bilindustris räddning. Realtid

Indiska tillverkare har länge motsatt sig tullsänkningar och argumenterat att de skulle motverka investeringar i lokal produktion genom att göra importerade fordon mer konkurrenskraftiga.

Trots de sänkta tullarna står europeiska biltillverkare inför stora utmaningar på den indiska marknaden.

Europeiska märken har för närvarande mindre än 3 procent av Indiens bilmarknad på 4,4 miljoner fordon per år, som domineras av Japans Suzuki Motor samt inhemska varumärken som Mahindra och Tata, som tillsammans kontrollerar två tredjedelar av marknaden.

Trump än så länge tyst – men missnöje väntas

President Donald Trump har ännu inte kommenterat avtalet offentligt, men Vita huset förväntas vara missnöjt.

USA:s finansminister Scott Bessent kritiserade redan i förväg EU:s framfart med handelsavtalet med Indien.

”USA har gjort mycket större uppoffringar än européerna. Vi har satt 15-procentiga tullar på Indien för att de köper rysk olja. Vet ni vad som hände förra veckan? Européerna skrev under ett handelsavtal med Indien”, sade Bessent till ABC News.

Läs även: Indien och EU – snart ännu tajtare? Dagens PS

Avtalet ses allmänt som en strategisk säkring mot USA:s volatila handelspolitik och tullhot. Vita huset införde 15 procent i tullar på EU-import förra året trots att man enats om ett handelsavtal med blocket.

Samtidigt slogs varor från Indien med mer bestraffande 50 procent, delvis på grund av landets pågående oljeköp från Ryssland.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

