"Den största uppgörelsen på 40 år": Irankriget är en förhandling

Konflikten mellan Iran och USA bör förstås som en förhandlingsprocess snarare än ett konventionellt krig, anser Valtteri Ahti, chefsstrateg på den finländska investmentbanken Evli.

“Det här är förmodligen den största förhandlingen på 40 år av konflikt. Hela serien av händelser ska tolkas som en förhandling”, säger Ahti.

Ahti menar att förhandlingen tog fart efter förra sommarens krig, då Iran visade sig vara svagare än väntat och Israel kunnat bomba landet utan nämnvärt motstånd. Det gav USA och Israel ett fönster för att pressa fram en uppgörelse.

“Iran bluffade om att stänga Hormuzsundet och det visste alla. Då de inte gjorde det efter att de blivit bombade var frågan: i vilket läge skulle de egentligen stänga sundet? Det är därför det till slut hände. Iran var tvunget att återupprätta sin trovärdighet”, säger Ahti.

Trump desperat efter deal

Ahti bedömer att USA:s president Donald Trump nu är desperat efter ett avslut på konflikten. Bensinpriserna på fem dollar per gallon pressar hans opinionssiffror, och inflationen är väljarnas viktigaste fråga inför mellanårsvalet.

“Trump är absolut desperat att komma ur det här. Hans godkännandesiffror var dåliga innan kriget, och de är värre nu”, säger Ahti.

Iran å sin sida befinner sig under hårt ekonomiskt tryck. Landets oljefält är gamla och eftersatta på grund av decennier av sanktioner, och oljeintäkterna utgör ryggraden i såväl statsbudgeten som finansieringen av Revolutionsgardet.

“Båda sidor är ”on the clock”. USA på grund av valtrycket, och Iran för att ekonomin redan är i spillror”, säger Ahti.