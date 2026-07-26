Flera kriser driver upp matpriserna – hunger riskerar att öka

Rapporten ”The State of Food Security and Nutrition in the World 2026”, framtagen gemensamt av FAO, IFAD, Unicef, WFP och WHO, visar att den globala hungern minskat för tredje året i rad.

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Under 2025 drabbades omkring 7,8 procent av världens befolkning, uppskattningsvis 645 miljoner människor, av hunger, vilket är cirka 14 miljoner färre än året innan, enligt FAO.

Bräcklig återhämtning

Samtidigt beskrivs återhämtningen som bräcklig. FN-rapporten räknar med att mellan 510 och 520 miljoner människor fortfarande kan leva i kronisk hunger 2030, varav 56 procent i Afrika.

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För första gången har Afrika gått om Asien som den region där flest människor svälter.

En central varning gäller konflikternas effekt på energi- och gödselmarknaderna.