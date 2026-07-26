Stigande energi- och gödselpriser till följd av väpnade konflikter riskerar att fortsätta driva upp de globala matpriserna och hota framstegen mot minskad hunger. Det framgår av FN:s nya rapport om livsmedelssäkerhet.
Flera kriser driver upp matpriserna – hunger riskerar att öka
Rapporten ”The State of Food Security and Nutrition in the World 2026”, framtagen gemensamt av FAO, IFAD, Unicef, WFP och WHO, visar att den globala hungern minskat för tredje året i rad.
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Under 2025 drabbades omkring 7,8 procent av världens befolkning, uppskattningsvis 645 miljoner människor, av hunger, vilket är cirka 14 miljoner färre än året innan, enligt FAO.
Bräcklig återhämtning
Samtidigt beskrivs återhämtningen som bräcklig. FN-rapporten räknar med att mellan 510 och 520 miljoner människor fortfarande kan leva i kronisk hunger 2030, varav 56 procent i Afrika.
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För första gången har Afrika gått om Asien som den region där flest människor svälter.
En central varning gäller konflikternas effekt på energi- och gödselmarknaderna.
Iran-konflikten kan få stora konsekvenser
Enligt FN-rapporten hotar Mellanösternkonflikten under 2026, inklusive störningarna i Hormuzsundet, att bromsa utvecklingen genom högre priser på olja, naturgas och gödsel.
I ett scenario där skador på infrastruktur i Persiska vikens oljeexporterande länder ger en utdragen återhämtning kan antalet undernärda stiga mot 522 miljoner, skriver FAO.
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IFAD:s ordförande Alvaro Lario säger i en intervju med nyhetsbyrån AP, återgiven av Euronews, att ytterligare 9 till 18 miljoner människor kan drabbas av hunger om chockerna består.
Enligt Lario är krig som Irankonflikten och Rysslands invasion av Ukraina de främsta drivkrafterna bakom de högre energi- och gödselpriserna, som slår hårdast mot småskaliga jordbrukare beroende av diesel.
Kostnaderna stiger
Kostnaden för en hälsosam kost fortsätter samtidigt att stiga.
Det globala genomsnittet steg till 4,28 PPP-dollar per person och dag 2025, från 3,44 dollar 2021, enligt FN-rapporten.
Dyrast var Latinamerika och Karibien med 4,91 dollar.
Rapporten pekar på att hälsosam mat är särskilt känslig för energipriser, eftersom animaliska produkter, frukt och grönsaker kräver kylkedjor, bearbetning och transport. Omkring 2,69 miljarder människor, 32,7 procent av jordens befolkning, hade enligt rapporten inte råd med en hälsosam kost 2025.