Trump-sönernas dolda gruvinvestering i forna kommunistlandet

Genom ett skalbolag har de säkrat positioner i en av världens största outnyttjade volframtillgångar – en metall som är kritisk för det amerikanska försvaret.

En granskning genomförd av Financial Times visar att Donald Trump Jr. och Eric Trump har använt ett skalbolag för att förvärva ägarandelar i den amerikanska byggkoncernen Skyline Builders. Bolaget har nyligen fusionerats med Cove Kaz Capital Group, en enhet under investeringsgruppen Cove Capital.

Det gemensamma målet är att utveckla ett gigantiskt volframprojekt i Kazakstan genom det nybildade bolaget Kaz Resources. Projektet omfattar fyndigheterna Northern Katpar och Upper Kairakty i Karaganda-distriktet, rapporterar Mining.com.

Strategisk vinst mot Kina

Investeringens timing sammanfaller med Trump-administrationens uttalade strategi att säkra globala tillgångar av kritiska mineraler. Syftet är att bryta det amerikanska beroendet av kinesiska leveranskedjor. Enligt Cove Capitals vd Pini Althaus representerar affären en ”generationell vinst” för USA:s behov av strategiska råvaror.

Volframfyndigheten i Kazakstan bedöms vara den största outnyttjade källan i världen. Uppskattningar från 2023 visar på 1,4 miljoner ton volframtrioxid, vilket motsvarar mer än hälften av Kinas totala reserver.

Miljardstöd till Trump-gruvan från federala banker

Projektet väntas nå en produktionskapacitet på 12 000 ton per år, vilket skulle utgöra cirka 15 procent av den globala produktionen. För att finansiera den enorma utvecklingskostnaden på 1,1 miljarder dollar har två tunga amerikanska institutioner klivit fram.

Läs även:

AI i gruvan – genombrott eller överdrift?

US Export-Import Bank har uttryckt intresse för finansiering upp till 900 miljoner dollar. US International Development Finance Corporation överväger att bidra med upp till 700 miljoner dollar.

En talesperson för Donald Trump Jr. hävdar att han inte har någon kontakt med federala myndigheter å bolagets vägnar, medan Eric Trump har valt att inte kommentera uppgifterna. Kaz Resources planeras att listas på Nasdaq under symbolen ”KAZR”.