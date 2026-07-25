EU:s bråk om Ryssland: Grekland drar längsta strået

Det nya sanktionspaketet är det 21:a sedan invasionen 2022 och förhandlingarna var ovanligt infekterade.



Flera medlemsländer drev egna ekonomiska intressen och fick igenom undantag eller stoppade delar av kommissionens ursprungliga förslag. Resultatet blev ett betydligt urvattnat kompromisspaket.

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Grekland pressade fram LNG‑undantag

Den största striden gällde Greklands veto, rapporterar Euronews. Aten krävde att få fortsätta transportera rysk LNG till kunder utanför EU även efter 2027.



Till slut fick landet ett undantag för kontrakt tecknade före februari 2022. Undantaget ska omprövas årligen, vilket ger Grekland fortsatt förhandlingsmakt.

Grekiska rederier, särskilt Dynagas, är centrala för exporten från Yamal LNG och har varnat för att ett förbud skulle slå mot Europas sjöfartssektor utan att nämnvärt försvaga Ryssland.

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Pristaket på olja fryses i tolv månader

Kommissionens mekanism skulle ha höjt pristaket från omkring 44 till 58 dollar per fat, men medlemsländerna beslutade i stället att frysa taket på 44 dollar under ytterligare tolv månader.

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Fler fartyg stoppas – skuggflottan växer

Över 600 fartyg har redan förbjudits att anlöpa EU:s hamnar eller använda EU:s tjänster. Det nya paketet lägger till ytterligare fartyg som misstänks kringgå pristaket eller delta i hybridoperationer, såsom sabotage eller underrättelseverksamhet.

Paketet utökas – men flera förslag föll bort

Paketet utökas med åtgärder mot ryska banker, kryptoplattformar, oljetrading och metaller som används i krigföringen.



Dessutom listas över 250 personer och företag som anses bidra till kriget eller sprida propaganda.



Men flera delar av kommissionens ursprungsförslag föll bort under förhandlingarna: Portugal och Tyskland stoppade ett importförbud mot rysk fisk. Bulgarien drev samtidigt igenom att två namn ströks från sanktionslistan, däribland den rysk-ortodoxe patriarken Kirill.



Frankrike och Italien motsatte sig dessutom ett förslag om att stoppa ryska soldater från inresa till Schengenområdet. Österrike fick i sin tur ett löfte om att EU senare ska se över sanktionerna mot Rasperia, som påverkar Raiffeisen Banks verksamhet i Ryssland.

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