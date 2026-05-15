I samband med president Donald Trumps toppmöte i Peking väntas flygplanstillverkaren Boeing presentera en av sina största affärer på år och dag: en order på runt 500 flygplan till Kinas tre stora statliga flygbolag.
Boeing nära jätteorder i Kina – hundratals flygplan kan byta händer
Enligt Fortune, som hänvisar till analytiker och branschkällor, rör det sig sannolikt om ett på förhand uppgjort avtal.
Att Boeings vd Kelly Ortberg ingår i den delegation av arton toppchefer som följer Trump till Kina ses som ett tydligt tecken.
”Administrationen förhandsannonserar inte en affär om den inte redan är klar”, säger Richard Safran, analytiker på Seaport Global Securities, till Fortune.
Han bedömer att det primära skälet för Ortbergs närvaro är ett fotoevent med kinesiska tjänstemän, och att Trump gärna vill kunna slå på trumman när han levererar affärer hem till USA.
Kassakon spelar huvudroll
Ordern uppges vara tungt viktad mot 737 MAX, den modell som en gång nästan krossade Boeing men som nu är bolagets viktigaste kassako.
Kina var 2019 det första land som marklyfte MAX efter den fatala Ethiopian Airlines-kraschen, och förbudet varade i fyra år, längre än i något annat land.
Sedan leveranserna återupptogs i januari 2024 har relationerna förblivit ryckiga, och Boeing har totalt skickat drygt 100 flygplan till Kina sedan stoppet inleddes, att jämföra med ungefär lika många MAX som levererades bara under 2018, skriver Fortune.
Största ordern sedan 2017
Realtid rapporterade tidigare i vår om spekulationerna kring en kinesisk stororder, och konstaterade att affären, om den blir av, skulle vara Boeings första kinesiska order sedan 2017.
Symboliken är svår att missa: Airbus har under de turbulenta åren byggt upp ett tydligt försprång på den kinesiska marknaden och driver till och med en egen monteringsanläggning i Tianjin för sin A320, den direkta konkurrenten till MAX.
Mycket står på spel
Långsiktigt är Kina avgörande. Både Boeing och Airbus räknar med att landet blir världens största flygplansmarknad till 2043, med en kommersiell flotta som väntas fördubblas till nästan 10 000 flygplan.
En order på 500 plan skulle sända en tydlig signal om att Kina inte har vänt Boeing ryggen till förmån för den europeiska konkurrenten.
Boeing kan enligt bedömare göra ett antal leveranser på kort sikt, men en större leveranstakt från den nya ordern dröjer troligen ett till två år, bland annat på grund av flaskhalsar hos underleverantörer av motorer och landningsställ. Bolaget har redan en orderbok på nära 6 100 flygplan, motsvarande sex till sju års produktion.