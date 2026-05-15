Boeing nära jätteorder i Kina – hundratals flygplan kan byta händer

Enligt Fortune, som hänvisar till analytiker och branschkällor, rör det sig sannolikt om ett på förhand uppgjort avtal.

Att Boeings vd Kelly Ortberg ingår i den delegation av arton toppchefer som följer Trump till Kina ses som ett tydligt tecken.

”Administrationen förhandsannonserar inte en affär om den inte redan är klar”, säger Richard Safran, analytiker på Seaport Global Securities, till Fortune.

Han bedömer att det primära skälet för Ortbergs närvaro är ett fotoevent med kinesiska tjänstemän, och att Trump gärna vill kunna slå på trumman när han levererar affärer hem till USA.

Kassakon spelar huvudroll

Ordern uppges vara tungt viktad mot 737 MAX, den modell som en gång nästan krossade Boeing men som nu är bolagets viktigaste kassako.

Kina var 2019 det första land som marklyfte MAX efter den fatala Ethiopian Airlines-kraschen, och förbudet varade i fyra år, längre än i något annat land.

Sedan leveranserna återupptogs i januari 2024 har relationerna förblivit ryckiga, och Boeing har totalt skickat drygt 100 flygplan till Kina sedan stoppet inleddes, att jämföra med ungefär lika många MAX som levererades bara under 2018, skriver Fortune.