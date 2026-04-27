Trumps rådgivare: "Hans mentala nedgång har definitivt accelererat"

I en intervju med MS NOW den 17 april säger Ty Cobb att han ser en tydlig försämring jämfört med när han arbetade nära Trump 2018.

Han pekar på ett krympande ordförråd, ökad svordomar och vad han beskriver som ett helt impulsivt beteende.

”Hans vokabulär har krympt, han har tagit till svordomar och hot, helt impulsivt, säger Cobb.

Har ingen att luta sig mot

Cobb lyfter också fram avsaknaden av de ”räcken” som Trump tidigare kunnat luta sig mot. Under den första mandatperioden fanns personer som general John Kelly, general Jim Mattis och Nikki Haley på plats för att bromsa presidentens mer extrema impulser. Några sådana röster saknas i dag, menar han.

Oron går längre än att handla om stil och retorik. Cobb varnar för att en kognitiv nedgång kan göra Trump till ett mål för manipulation från utländska statschefer.

”Det borde finnas en oro för att folk utnyttjar detta, utnyttjar hans oförmåga, för att påverka beslut”, säger han, och nämner specifikt Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i samband med beslutet att gå in i Iran.

Vita huset avfärdar kritiken. I ett uttalande till People säger pressekreterare Davis Ingle att Cobb ”omedelbart bör söka psykiatrisk hjälp” och beskriver Trumps skärpa och energi som ”oöverträffad”.