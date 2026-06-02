President Donald Trumps fond på nära 1,8 miljarder dollar, avsedd att kompensera påstådda offer för statlig ”weaponization”, har lagts på is sedan Vita huset mött hårt motstånd från republikaner i kongressen.
Trumps miljardfond pausas – republikaner sparkar bakut
Fonden, formellt på 1,776 miljarder dollar, växte fram ur en förlikning mellan Trump och justitiedepartementet (DOJ) som avslutade en stämning på 10 miljarder dollar mot skattemyndigheten IRS, kopplad till hanteringen av presidentens skatteuppgifter, enligt Reuters.
Missa inte: Nederlag för Trump: Fler tullar olagliga. Realtid
Pengarna skulle gå till personer som uppgett sig ha utsatts för politiskt motiverade rättsprocesser.
Rasande republikaner
Förslaget utlöste snabbt både rättsliga och politiska reaktioner.
Flera senatsrepublikaner rasade över att personer som deltog i attacken mot Kapitolium den 6 januari 2021 skulle kunna få skattefinansierade utbetalningar. Kritiker har kallat upplägget en ”slush fund”, en mygelkassa.
Läs även: Donald Trump: ”Jag är större än Elvis”. Dagens PS
Republikanerna gav Vita huset ett ultimatum: fonden måste skrotas för att ett budgetpaket på 72 miljarder dollar till gränsmyndigheterna ICE och Border Patrol ska kunna gå igenom.
Senatens majoritetsledare John Thune sa enligt BBC att han gjort sin ståndpunkt ”mycket tydlig” och att det bästa vore om administrationen själv lägger ned fonden.
Domstol slår tillbaka
Samtidigt möter fonden motgångar i domstol.
I fredags stoppade den federala domaren Leonie Brinkema i Virginia den tillfälligt i väntan på en förhandling den 12 juni.
Missa inte: ”Inte där än” – Osäkert lägemellan USA och Iran. Realtid
Beslutet kom efter att två män stämt med argumentet att fonden var diskriminerande. En separat stämning från poliser som ingrep under
Kapitoliumupproret kallade fonden ”det mest fräcka uttrycket för presidentiell korruption detta århundrade”, enligt Bloomberg.
DOJ uppger att man ”starkt motsätter sig” domstolsbesluten men kommer att följa dem, enligt både. Departementet har försvarat fonden som öppen för alla som ”utsatts, drabbats eller förföljts”, oavsett partitillhörighet.
Även forna allierade är emot
Motståndet sträcker sig in i Trumps egna led. Förre vicepresidenten Mike Pence kallade fonden ”djupt stötande” i intervjuer med NBC och CBS.
Pence, som ledde kongressens session under attacken den 6 januari då upprorsmakare hotade att hänga honom, uppmanade administrationen att helt slopa den.
Tillförordnade justitieministern Todd Blanche, tidigare Trumps privata advokat, har enligt Bloomberg sagt att presidenten själv inte skulle få pengar ur fonden. Trump uppges vara ”inte road” men att han accepterar pausen ”för stunden”.