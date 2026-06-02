Trumps miljardfond pausas – republikaner sparkar bakut

Fonden, formellt på 1,776 miljarder dollar, växte fram ur en förlikning mellan Trump och justitiedepartementet (DOJ) som avslutade en stämning på 10 miljarder dollar mot skattemyndigheten IRS, kopplad till hanteringen av presidentens skatteuppgifter, enligt Reuters.

Pengarna skulle gå till personer som uppgett sig ha utsatts för politiskt motiverade rättsprocesser.

Rasande republikaner

Förslaget utlöste snabbt både rättsliga och politiska reaktioner.

Flera senatsrepublikaner rasade över att personer som deltog i attacken mot Kapitolium den 6 januari 2021 skulle kunna få skattefinansierade utbetalningar. Kritiker har kallat upplägget en ”slush fund”, en mygelkassa.

Republikanerna gav Vita huset ett ultimatum: fonden måste skrotas för att ett budgetpaket på 72 miljarder dollar till gränsmyndigheterna ICE och Border Patrol ska kunna gå igenom.

Senatens majoritetsledare John Thune sa enligt BBC att han gjort sin ståndpunkt ”mycket tydlig” och att det bästa vore om administrationen själv lägger ned fonden.