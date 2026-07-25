Ny gasledning från Afrika kan utmana Europas marknad

Bakom satsningen står Ecowas, en samarbetsorganisation som samlar 15 västafrikanska länder. Den 680 mil långa gasledningen ska föra gas från Nigeria, Senegal och Mauretanien norrut längs kusten.



Projektet beräknas kosta 25 miljarder dollar och blir ett av regionens största energiinfrastrukturbyggen.

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Nytt gasbolag i Casablanca

Enligt det statliga marockanska energibolaget ONHYM ska ett nytt gasledningsbolag etableras i Casablanca, med en kontrollinstans i Abuja. Bolaget får, enligt Ny Teknik, ansvar för att driva projektet och koordinera de länder som berörs av ledningen.

Konkurrens från Algeriet

Marockos satsning sker samtidigt som Algeriet driver ett konkurrerande projekt genom Sahara.



Två parallella gasledningar kan stärka Afrikas roll som gasleverantör till Europa och öka konkurrensen om framtida exportmarknader.

EU:s energibehov i fokus

Realtid har tidigare rapporterat om hur Afrikas energisektor kan bli en oväntad vinnare i den globala energikrisen — och hur regionens gasexport får ökad strategisk betydelse.

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Ecowas nya ledning får en kapacitet på 30 miljarder kubikmeter per år och kan bli ett välkommet tillskott för EU, som fortsatt arbetar för att diversifiera sin gasimport efter energikrisen.

Trots EU:s ambition att minska beroendet av rysk energi importeras fortfarande betydande mängder rysk LNG, en paradox som Realtid tidigare uppmärksammat i sin bevakning av energikrisen.

En västafrikansk gasledning blir därför en del av ett större geopolitiskt pussel: EU försöker minska beroendet av rysk energi, samtidigt som nya leverantörer från Afrika positionerar sig för att ta större marknadsandelar.

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