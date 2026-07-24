Kina dammsuger marknaden på rysk olja när Hormuz stryps

Enligt handelskällor som Bloomberg talat med har också flera septemberlaster redan bytt ägare.

Den höga köptakten har pressat ihop rabatten på den ryska blandningen ESPO till omkring en dollar per fat mot referensoljan ICE Brent – från tre till fyra dollar för bara två veckor sedan, skriver Oilprice.com.

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Reuters, som gjort en egen kartläggning, anger något andra nivåer: två stora kinesiska raffinaderier ska ha köpt merparten av den ESPO som lastas i september, till en rabatt på mellan en och tre dollar per fat mot ICE Brent.

Det kan jämföras med runt fyra dollar för augustilastad olja.

Stark efterfrågan även från indiska köpare har enligt Reuters bidragit till att hålla priserna uppe.

”Ett säkrare kort”

Bakgrunden är att vapenvilan mellan USA och Iran kollapsade för två veckor sedan.

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Sedan dess har amerikanska styrkor genomfört dagliga anfall mot iranska mål, Iran har besvarat med missiler mot amerikanska baser i regionen och USA har återinfört blockaden mot iransk oljeexport.

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Hormuz är i praktiken stängt igen, samtidigt som de Iranstödda huthierna angriper tankfartyg i Bab el-Mandeb i Röda havet. Brentoljan passerade under veckan åter 100 dollar per fat.

För kinesiska köpare är den korta sjövägen avgörande.

Resan från Kozmino till Kinas ostkust tar bara en vecka, vilket gör ryskt råmaterial till ett sätt att kringgå både kriget och de stigande krigsriskpremierna i försäkringsledet. En handlare vid ett kinesiskt raffinaderi sammanfattar logiken för Reuters: ESPO är ett säkrare kort, och dessutom billigare.