Kina dammsuger marknaden på rysk olja när Hormuz stryps

Kinesiska raffinaderier har köpt upp samtliga oljelaster som ska lastas i den ryska Fjärranösternhamnen Kozmino i augusti, flera veckor tidigare än normalt. Skälet är den snabbt växande risken för leveransstörningar från Mellanöstern.
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Enligt handelskällor som Bloomberg talat med har också flera septemberlaster redan bytt ägare.
Den höga köptakten har pressat ihop rabatten på den ryska blandningen ESPO till omkring en dollar per fat mot referensoljan ICE Brent – från tre till fyra dollar för bara två veckor sedan, skriver Oilprice.com.
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Reuters, som gjort en egen kartläggning, anger något andra nivåer: två stora kinesiska raffinaderier ska ha köpt merparten av den ESPO som lastas i september, till en rabatt på mellan en och tre dollar per fat mot ICE Brent.
Det kan jämföras med runt fyra dollar för augustilastad olja.
Stark efterfrågan även från indiska köpare har enligt Reuters bidragit till att hålla priserna uppe.
”Ett säkrare kort”
Bakgrunden är att vapenvilan mellan USA och Iran kollapsade för två veckor sedan.
Sedan dess har amerikanska styrkor genomfört dagliga anfall mot iranska mål, Iran har besvarat med missiler mot amerikanska baser i regionen och USA har återinfört blockaden mot iransk oljeexport.
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Hormuz är i praktiken stängt igen, samtidigt som de Iranstödda huthierna angriper tankfartyg i Bab el-Mandeb i Röda havet. Brentoljan passerade under veckan åter 100 dollar per fat.
För kinesiska köpare är den korta sjövägen avgörande.
Resan från Kozmino till Kinas ostkust tar bara en vecka, vilket gör ryskt råmaterial till ett sätt att kringgå både kriget och de stigande krigsriskpremierna i försäkringsledet. En handlare vid ett kinesiskt raffinaderi sammanfattar logiken för Reuters: ESPO är ett säkrare kort, och dessutom billigare.
Tullhot skyndar på köpen
ESPO är attraktivt för kinesiska raffinaderier även av tekniska skäl, tack vare lågt pris och högt dieselutbyte.
Vissa aktörer har passat på att sälja vidare begränsade volymer av andra kvaliteter, som Förenade Arabemiratens Upper Zakum, med snabb vinst.
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Samtidigt finns ett politiskt incitament att agera snabbt. Föreslagen amerikansk lagstiftning skulle kunna införa tullar mot storköpare av rysk råolja och naturgas, Kina inkluderat, vilket ökar drivkrafterna att säkra volymer i närtid.
Samtidigt kommer rapporter om att oberoende raffinaderier i Shandong, så kallade teapots, återupptagit samtalen med iranska säljare.
Den tunga kvaliteten Pars såldes under veckan till en rabatt på omkring åtta dollar mot ICE Brent för leverans till Shandong, mot tidigare bud kring sex dollar.