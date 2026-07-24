För första gången sedan Pew Research Center började mäta 2002 har Kina ett bättre anseende än USA i en majoritet av de undersökta länderna.
Raset i Sverige: Förtroendet för USA kollapsar – Kina drar nytta
I 25 av 36 länder ser fler positivt på Kina än på USA, enligt Pews rapport, som bygger på intervjuer med 42 151 personer mellan den 8 februari och 13 maj i år.
USA leder i sex länder: Indien, Israel, Japan, Filippinerna, Polen och Sydkorea, enligt rapporten.
Missa inte: Regeringens drag mot Kina: Ny myndighet ska korta gruvtillstånd. Realtid
Kraftigt tapp i Sverige
Skiftet omfattar flera av USA:s närmaste allierade. Och Kina rankas nu högre än USA i bland annat Sverige, Tyskland och Kanada.
Enligt Pew hade 57 procent av kanadensarna en positiv bild av USA 2023, mot 14 procent för Kina. I dag är siffrorna 33 procent för USA och 44 procent för Kina.
Läs även: Trots avtalet: Kina klämmer åt USA. Dagens PS
Sverige pekas särskilt ut i rapporten.
Andelen svenskar som anser att den amerikanska regeringen respekterar medborgarnas personliga friheter har fallit från 61 procent 2021 till 27 procent i dag. Motsvarande ras på minst 25 procentenheter noteras i Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien och Sydkorea, enligt Pew.
Högre riskpremie kan följa
Skifte kan ha potentiella ekonomiska följdverkningar.
När USA uppfattas som politiskt oförutsägbart stiger riskpremien och kapital kan söka sig till andra marknader. Joseph Cheng Yu-shek, tidigare professor i kinesisk statsvetenskap vid City University i Hongkong, säger till Dagens industri att många länder inte längre betraktar USA som en pålitlig allierad och att Kina i dag har mer att erbjuda inom handel och investeringar.
Missa inte: Kinesisk jätte vill köpa Mediamarkt – kan stoppas av EU. Realtid
Dexter Roberts vid tankesmedjan Atlantic Council säger till Di att invasionshot, förolämpningar, tullar och oberäkneligt beteende alla bidragit till ”Trump-effekten”, och att Xi Jinping därmed fått utrymme att framstå som den ansvarstagande aktören.
Han är dock tveksam till om det får någon större effekt på europeiska investeringar, där många bolag redan dragit ned sina direktinvesteringar i Kina. På tillväxtmarknader ser han däremot ett tydligt kinesiskt övertag.
”Kina gjorde ingenting nytt”
Tidningen Foreign Policy, som granskat samma rapport, varnar för att tolka siffrorna som en kinesisk framgång.
Kinas höga betyg återfinns framför allt i länder där Peking lånar ut, bygger och köper, som Indonesien, Kenya, Malaysia, Nigeria, Pakistan och Sri Lanka, medan grannländer med territoriella konflikter uppfattar Kina som ett hot.
Slutsatsen, enligt tidningen, är att Kina passerat USA utan att göra något nytt. Pew undersökningen skedde under kriget med Iran, och institutets egen regressionsanalys visade att bilden av USA försämrades vecka för vecka under datainsamlingen.
Att svenskarna skulle ha blivit kinavänner stämmer inte heller. Sju av tio eller fler i Sverige har fortsatt en negativ bild av Kina, konstaterar Foreign Policy.