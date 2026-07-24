Raset i Sverige: Förtroendet för USA kollapsar – Kina drar nytta

I 25 av 36 länder ser fler positivt på Kina än på USA, enligt Pews rapport, som bygger på intervjuer med 42 151 personer mellan den 8 februari och 13 maj i år.

USA leder i sex länder: Indien, Israel, Japan, Filippinerna, Polen och Sydkorea, enligt rapporten.

Missa inte: Regeringens drag mot Kina: Ny myndighet ska korta gruvtillstånd. Realtid

Kraftigt tapp i Sverige

Skiftet omfattar flera av USA:s närmaste allierade. Och Kina rankas nu högre än USA i bland annat Sverige, Tyskland och Kanada.

Enligt Pew hade 57 procent av kanadensarna en positiv bild av USA 2023, mot 14 procent för Kina. I dag är siffrorna 33 procent för USA och 44 procent för Kina.

Läs även: Trots avtalet: Kina klämmer åt USA. Dagens PS

Sverige pekas särskilt ut i rapporten.

ANNONS

Andelen svenskar som anser att den amerikanska regeringen respekterar medborgarnas personliga friheter har fallit från 61 procent 2021 till 27 procent i dag. Motsvarande ras på minst 25 procentenheter noteras i Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien och Sydkorea, enligt Pew.