Sverige bryter inte strategiska metallen – forna kommunistlandet rusar

Efter att silver och koppar skjutit i höjden vänder marknaden nu blicken mot nickel, den grå basmetallen som nu kliver fram i rampljuset tack vare förändringar i Indonesiens produktion.

Landet som är världens största producent, beordrar kraftiga produktionsnedskärningar för att få bort det överskott som länge pressat priserna. Gruvbolag stoppar maskiner, exporten stramas åt och priset reagerar direkt.

Industrin fortsätter samtidigt att driva upp efterfrågan. Nickel behövs i allt från rostfritt stål till elbilsbatterier, vilket gör metallen central i den gröna omställningen.

Sverige sitter på stora tillgångar men låter dem ligga orörda i marken. Trots betydande fyndigheter bryter vi inte ett enda gram idag. I Rönnbäcken i Västerbotten ligger en av Europas största outvecklade nickeltillgångar, och projektet väntar fortfarande på tillstånd.

En studie visar att Rönnbäcken kan leverera 23 000 ton nickel per år i två decennier om projektet får grönt ljus. Även området Orrbäcken lyfts fram som en möjlig framtida källa.

Landets BNP ökade med fyra procent det senaste året. Det en av Europas starkaste siffror. Och förändringarna märks. Polska företag köper upp västeuropeiska bolag i rekordtakt.

Under fjolåret genomförde polska aktörer 22 förvärv i Europa. Det är den högsta siffran hittills. Tyskland ligger i topp som favoritmarknad, med uppköp inom fordonsindustri, IT och livsmedel.

Sedan EU‑inträdet 2004 har Polen mer än tredubblat sin BNP. Gapet mot Tyskland krymper snabbt, även om landet samtidigt brottas med stigande löner och minskade utländska investeringar i spåren av geopolitisk oro.