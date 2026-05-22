Svensk oro för minskat Ukrainastöd

”Jag är rädd för att en hel del länder lutar sig tillbaka och hänvisar till detta i stället för att hålla i sitt bilaterala stöd som kommer ovanpå lånet”, säger utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) i samband med Natos utrikesministermöte i Helsingborg.

Enligt henne är åtagandena till Ukraina i år på cirka 33 miljarder kronor, hittills. I fjol var summan 40 miljarder.

Malmer Stenergard hoppas på ett tyskt initiativ som går ut på att nationella stöd ska läggas ovanpå EU-lånet, som tillskott.

”Jag kommer att ta upp det på mötet.”

Tyskland har också föreslagit en modell för Ukrainas väg mot EU som gör Ukraina till associerad medlem först. Det välkomnas av Sverige.