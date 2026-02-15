Silver har rusat över 140 procent på ett år. Koppar har blivit över 30 procent dyrare. Nu väntas ökad efterfrågan på en annan metall som är vanlig Sverige.
Nästa metall som väntas rusa – finns i Sverige men bryts inte
Mest läst i kategorin
Berg- och dalbanan för silver: "Marknaden behöver andas"
Priset på silver hade stigit med närmare 300 procent på kort tid för att sedan rasa omkring 25 procent på bara en dag. För att reda ut vad som egentligen driver utvecklingen gästade Michel Rufli, vd för Nordic Gold Trade, studion. Enligt Rufli är uppgången resultatet av flera samverkande faktorer. ”Det här är ett flerfaktorsscenario. …
USA drunknar i skulden: 2 000 miljarder dollar i ränta – varje år
Den federala skulden uppgår nu till omkring 38 600 miljarder dollar, enligt finansdepartementets siffror. Samtidigt varnar den oberoende budgetmyndigheten Congressional Budget Office, CBO, för att utvecklingen inte är hållbar. Den gigantiska statliga skulden i USA växer. Och med skulden skenar också landets räntebetalningar. Redan i dag har staten betalat 427 miljarder dollar i ränta under …
Vädjar till EU – agera nu eller förlora industrin för alltid
Industriledarna i EU skräder inte orden. Efter år av skenande elpriser och geopolitiskt kaos står kontinenten inför ett vägskäl. Utan omedelbara åtgärder riskerar vi en fullskalig industriell kollaps. Krisen för europeisk industri har gått från att vara en ekonomisk utmaning till att bli ett existentiellt hot. Vid det nyligen hållna industri-toppmötet i Antwerpen presenterade hundratals …
Kinas oljelager växer i rekordtakt – så påverkas bensinpriset
Peking fortsätter fylla sina lager i rasande takt och har blivit en avgörande faktor för att hålla oljepriserna uppe. Kinas strategi att bunkra olja i stor skala har nu fått konkreta effekter på den globala oljemarknaden. Som Realtid tidigare rapporterat fyller världens största oljeimportör sina lager med i genomsnitt en miljon fat råolja per dag. …
Historisk kapitalflykt: Hit flyttar världens rikaste
Geopolitisk oro och snabba policyförändringar driver den största privata förmögenhetsmigrationen i historien. Förenade Arabemiraten och Italien är stora vinnare, medan Storbritannien blöder miljardärer. Världens rikaste familjer flyttar över gränserna i en takt som saknar motstycke. Enligt den schweiziska storbanken UBS befinner vi oss mitt i ”den största privata förmögenhetsmigrationen i historien”, rapporterar CNBC. Bankens undersökning …
Metaller har flyttat sig från marknadens periferi rakt upp på stora scenen. Det syns inte minst på prisutvecklingen och intresset för många viktiga metaller som guld, silver och koppar. För att inte tala om så kallade sällsynta jordartsmetaller som vunnit en återkommande plats i det globala rampljuset.
Nu har ytterligare en metall, som är något av en ”grå och tråkig” basmetall, dundrat in på råvarornas arena.
Läs även:
Marknaden tvivlar på AI: Nya överdrifter ska rädda luftslotten
Tillgång och efterfrågan
Nickel väntas stiga i pris främst på grund av att Indonesien, världens största producent, har beordrat kraftiga produktionsnedskärningar. Genom att sänka utbudskvoten för landets största gruvor hoppas man minska det globala överskott som tidigare pressat priserna.
Samtidigt börjar det tidigare utbudsöverskottet avta medan den långsiktiga efterfrågan förblir stark. Nickel är en kritisk komponent i rostfritt stål och batterier för elbilar, vilket gör metallen oumbärlig för den gröna omställningen och skapar en positiv strukturell prognos för prisutvecklingen framöver, skriver Barchart.
USA drunknar i skulden: 2 000 miljarder dollar i ränta – varje år
Inom tio år väntas räntekostnaderna mer än fördubblas. Sittande regering har lovat sparkrav, men har hittills ökat underskottet.
Senaste nytt
Företagen tvingas agera mot löneskillnader
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Ska du välja sparkonto? Tänk på det här
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Marknadsföring som faktiskt engagerar användare 2025
Öppning för svensk leverans av metall
Nickel är vanligt förekommande i Sverige, och flera områden som har särskilt stora mineraliseringar har pekats ut som riksintressen eftersom nickel är en strategisk råvara för EU. Trots det bryter vi inte nickel i dag i Sverige:
”Nickel bryts inte alls i Sverige i dag och produktionen är låg inom hela EU”, säger Anette Madsen, generaldirektör på SGU.
Kanske kan den sänkta Indonesiska produktionen skynda på starten av nya nickelprojekt på svensk mark.
Stor nickelgruva väntar tillstånd
Rönnbäcken i Västerbotten är en av Europas största outvecklade nickeltillgångar med en mineraltillgång på 600 miljoner ton. Enligt en ny ekonomisk studie beräknas projektet kunna producera 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn årligen under 20 år, skriver svenska BlueLake Mineral.
Detta skulle ge fyndigheten ett betydande strategiskt värde då produktionen motsvarar en stor del av Sveriges årliga nickelbehov. Utöver Rönnbäcken finns även potential i undersökningstillståndet Orrbäcken.
Läs mer:
Jakten på ”framtidens olja” – stora projekt i Sverige
Edvard Lundkvist är chefredaktör på Realtid och tidigare redaktionschef på Dagens PS.
Edvard Lundkvist är chefredaktör på Realtid och tidigare redaktionschef på Dagens PS.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.