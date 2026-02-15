Nästa metall som väntas rusa – finns i Sverige men bryts inte

Metaller har flyttat sig från marknadens periferi rakt upp på stora scenen. Det syns inte minst på prisutvecklingen och intresset för många viktiga metaller som guld, silver och koppar. För att inte tala om så kallade sällsynta jordartsmetaller som vunnit en återkommande plats i det globala rampljuset.

Nu har ytterligare en metall, som är något av en ”grå och tråkig” basmetall, dundrat in på råvarornas arena.

Tillgång och efterfrågan

Nickel väntas stiga i pris främst på grund av att Indonesien, världens största producent, har beordrat kraftiga produktionsnedskärningar. Genom att sänka utbudskvoten för landets största gruvor hoppas man minska det globala överskott som tidigare pressat priserna.

Nickelprisets utveckling över tre års tid. Indonesien vill pressa upp det relativ låga nickelpriset genom att begränsa produktionen. (Bild: Avanza)

Samtidigt börjar det tidigare utbudsöverskottet avta medan den långsiktiga efterfrågan förblir stark. Nickel är en kritisk komponent i rostfritt stål och batterier för elbilar, vilket gör metallen oumbärlig för den gröna omställningen och skapar en positiv strukturell prognos för prisutvecklingen framöver, skriver Barchart.