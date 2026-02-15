16 feb. 2026

Nästa metall som väntas rusa – finns i Sverige men bryts inte

Nickel
Ännu en jackpot för svensk gruvnäring? En viktig metall väntas öka i pris och är vanlig i Sverige. (Kollage: Realtid / Getty Images)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 16 feb. 2026Publicerad: 15 feb. 2026

Silver har rusat över 140 procent på ett år. Koppar har blivit över 30 procent dyrare. Nu väntas ökad efterfrågan på en annan metall som är vanlig Sverige.

Metaller har flyttat sig från marknadens periferi rakt upp på stora scenen. Det syns inte minst på prisutvecklingen och intresset för många viktiga metaller som guld, silver och koppar. För att inte tala om så kallade sällsynta jordartsmetaller som vunnit en återkommande plats i det globala rampljuset.

Nu har ytterligare en metall, som är något av en ”grå och tråkig” basmetall, dundrat in på råvarornas arena.

Marknaden tvivlar på AI: Nya överdrifter ska rädda luftslotten

Tillgång och efterfrågan

Nickel väntas stiga i pris främst på grund av att Indonesien, världens största producent, har beordrat kraftiga produktionsnedskärningar. Genom att sänka utbudskvoten för landets största gruvor hoppas man minska det globala överskott som tidigare pressat priserna.

Nickelpriset
Nickelprisets utveckling över tre års tid. Indonesien vill pressa upp det relativ låga nickelpriset genom att begränsa produktionen. (Bild: Avanza)

Samtidigt börjar det tidigare utbudsöverskottet avta medan den långsiktiga efterfrågan förblir stark. Nickel är en kritisk komponent i rostfritt stål och batterier för elbilar, vilket gör metallen oumbärlig för den gröna omställningen och skapar en positiv strukturell prognos för prisutvecklingen framöver, skriver Barchart.

USA drunknar i skulden: 2 000 miljarder dollar i ränta – varje år

Inom tio år väntas räntekostnaderna mer än fördubblas. Sittande regering har lovat sparkrav, men har hittills ökat underskottet.
Öppning för svensk leverans av metall

Nickel är vanligt förekommande i Sverige, och flera områden som har särskilt stora mineraliseringar har pekats ut som riksintressen eftersom nickel är en strategisk råvara för EU. Trots det bryter vi inte nickel i dag i Sverige:

”Nickel bryts inte alls i Sverige i dag och produktionen är låg inom hela EU”, säger Anette Madsen, generaldirektör på SGU.

Kanske kan den sänkta Indonesiska produktionen skynda på starten av nya nickelprojekt på svensk mark.

Stor nickelgruva väntar tillstånd

Rönnbäcken i Västerbotten är en av Europas största outvecklade nickeltillgångar med en mineraltillgång på 600 miljoner ton. Enligt en ny ekonomisk studie beräknas projektet kunna producera 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn årligen under 20 år, skriver svenska BlueLake Mineral.

Detta skulle ge fyndigheten ett betydande strategiskt värde då produktionen motsvarar en stor del av Sveriges årliga nickelbehov. Utöver Rönnbäcken finns även potential i undersökningstillståndet Orrbäcken.

Jakten på ”framtidens olja” – stora projekt i Sverige

RåvarorSverige
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist är chefredaktör på Realtid och tidigare redaktionschef på Dagens PS.

