Sedan Polen trädde in i EU 2004 har utvecklingen gått snabbt. Numera är landet ett av de mest snabbväxande i Europa.
Forna kommunistlandet växer snart snabbast i Europa
Polen har traditionellt sett inte räknats till Europas mest kraftfulla ekonomier, men det kan komma att förändras.
Under onsdagen kom en ny tillväxtsiffra som visar att Polens ekonomi växte med fyra procent under de senaste tolv månaderna. Det är en av de starkaste siffrorna i Europa, enligt statistik från Tradingeconomics.
Dessutom köper polska bolag upp västeuropeiska företag i allt snabbare takt – och utvecklingen väcker uppmärksamhet på resten av kontinenten.
Gjorde en miljardaffär
Med en av Europas starkaste tillväxtsiffror i ryggen har Polen gått från att vara kapitalmottagare till att bli en offensiv investerare i regionen, skriver Dagens PS med hänvisning till Bloomberg.
Enligt sammanställningar från Bloomberg genomförde polska företag 22 förvärv i Europa under fjolåret, den högsta siffran hittills.
Fyra ytterligare affärer är redan på väg i år. Tyskland utmärker sig särskilt som mål, med nio uppköp inom bland annat fordonsindustri, IT och livsmedel.
Flera stora förvärv
Bland de mer uppmärksammade affärerna finns internetkoncernen Wirtualna Polska Holdings köp av reseplattformen Invia Group för 240 miljoner euro, eller 2,5 miljarder omräknat i kronor.
Även teknikbolaget Spyrosoft har förvärvat tyska Embeddeers, och tågtillverkaren Pesa Bydgoszcz har tagit över HeiterBlick.
Paketdistributören InPost har efter en utmanande expansion i Storbritannien ändrat strategi och vuxit genom uppköp i Västeuropa.
Samtidigt uppges investerare överväga ett bud på InPost värt omkring 7,8 miljarder euro, skriver Le Figaro.
Snabbväxande ekonomi
Utvecklingen speglar Polens ekonomiska resa sedan EU-inträdet 2004. Landets BNP har mer än tredubblats under perioden och uppgår i dag till omkring 1 biljon dollar.
Förra året växte den polska ekonomin med 3,6 procent, att jämföra med 0,2 procent i Tyskland.
Gapet i BNP per capita mellan länderna har också minskat betydligt, från att Tysklands nivå tidigare varit mer än fyra gånger högre till att nu vara ungefär dubbelt så hög.
Högre löner
I tysk press har formuleringen ”Polackerna kommer” fått ny laddning.
Uttrycket användes tidigare ofta sarkastiskt i samband med arbetskraftsinvandring från Polen, men syftar nu på polska företags expansion och uppköp av etablerade västvarumärken.
Samtidigt står Polen inför utmaningar. Lönerna har stigit snabbt och landet är känsligt för automatisering inom IT- och tjänstesektorn.
Utländska direktinvesteringar har dessutom bromsat in till följd av geopolitisk osäkerhet och högre energipriser.
