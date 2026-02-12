Forna kommunistlandet växer snart snabbast i Europa

Polen har traditionellt sett inte räknats till Europas mest kraftfulla ekonomier, men det kan komma att förändras.

Under onsdagen kom en ny tillväxtsiffra som visar att Polens ekonomi växte med fyra procent under de senaste tolv månaderna. Det är en av de starkaste siffrorna i Europa, enligt statistik från Tradingeconomics.

Dessutom köper polska bolag upp västeuropeiska företag i allt snabbare takt – och utvecklingen väcker uppmärksamhet på resten av kontinenten.

Gjorde en miljardaffär

Med en av Europas starkaste tillväxtsiffror i ryggen har Polen gått från att vara kapitalmottagare till att bli en offensiv investerare i regionen, skriver Dagens PS med hänvisning till Bloomberg.

Enligt sammanställningar från Bloomberg genomförde polska företag 22 förvärv i Europa under fjolåret, den högsta siffran hittills.

Fyra ytterligare affärer är redan på väg i år. Tyskland utmärker sig särskilt som mål, med nio uppköp inom bland annat fordonsindustri, IT och livsmedel.