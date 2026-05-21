Därför kan unga få en oväntad ekonomisk kalldusch

En ny rapport från ICA Banken visar att 27 procent av svenskar mellan 18 och 29 år förväntar sig att ärva pengar från närstående. Men allt fler föräldrar har helt andra planer.



Många äldre svenskar vill använda sina pengar för sin egen livskvalitet, inte spara dem till nästa generation.

”Die with zero” får fäste i Sverige

Synen på arv förändras snabbt. Den internationella ”die with zero”-filosofin som handlar om att pengarna ska användas medan man lever börjar få genomslag även i Sverige.



I åldersgruppen 50–64 år uppger 53 procent att de prioriterar sin egen livskvalitet framför att lämna arv. Enligt en tidigare granskning av Senioren sa en av de intervjuade: ”Jag har två barn, men jag har ingen tanke på att hålla igen för deras skull”.

En annan sa: ”Nu vill vi använda våra sparpengar till att resa eller göra något annat kul. Vi har inget mål att spara till barnen”.

Förväntningarna om pengar kan skapa konflikter

23 procent av unga i åldern 18–29 år säger att de skulle bli besvikna om de inte fick något arv. De ser det som en självklar del av framtiden.

Chefspsykologen John Eloff varnar för att förväntningarna kan skapa konflikter.

”Frågan om arv är otroligt känslig”, säger han.

Han fortsätter: ”Man kan inte förvänta sig ett arv av sina föräldrar, men man kan förvänta sig att de har tänkt igenom sitt testamente och berättar hur det ser ut”

Samtidigt är föräldrar inte skyldiga att lämna ett arv till sina barn. ICA Bankens vardagsekonom Magnus Hjelmér är tydlig med att ett arv aldrig är en garanti. Det är inget man bör bygga sin ekonomiska planering på.

