Trots geopolitisk oro och svag konjunktur ser fondförvaltaren Johan Henriks ljust på fastighetssektorn. Attraktiva värderingar och förbättrade finansieringsvillkor skapar köpläge. Men kontorsbolagen bör investerare vara försiktiga med.
Fastigheter redo för uppsving: "Kan vända väldigt snart"
Fastighetssektorn har haft några tuffa år bakom sig, men nu finns tecken på att vinden håller på att vända. Det menar Johan Henriks, fondförvaltare på Länsförsäkringar Fastighetsfond, som ser allt fler positiva signaler i marknaden.
”Jag skulle säga att fastighetssektorn mår rätt bra trots lite tuffare tider när det kommer till konjunkturen och lokalefterfrågan från hyresgästerna”, säger Henriks till Realtid.
Han pekar på att makrodata har stärkts och att den ekonomiska tillväxten ser ut att ta fart, särskilt i Sverige. När väl kapitalflödena vänder kan det gå snabbt.
”Jag tror att det kan vända väldigt snart i sektorn och då kan det gå snabbt när kapitalflödena vänder och trycker upp kurserna”.
Attraktiva finansieringsvillkor
En av de mest positiva faktorerna för fastighetsbolagen just nu är tillgången till kapital. Både banker och kapitalmarknaden erbjuder finansiering till låga kreditmarginaler, samtidigt som marknadsräntorna har fallit tillbaka.
”I kombination med att marknadsräntorna har kommit ned leder det till attraktiva finansieringsnivåer för fastighetsbolagen”, konstaterar Henriks.
Men det finns också orosmoln. Den geopolitiska osäkerheten skapar en skör omvärld där företag tvekar inför större beslut.
”Vi lever i en väldigt skör omvärld med många till synes irrationella beslut som potentiellt kan få stor påverkan och ändra spelplanen från den ena dagen till den andra”, säger fondförvaltaren.
Logistik framför kontor
När det gäller vilka segment som är mest intressanta pekar Henriks tydligt ut lager, logistik och lätt industri som vinnare. Dessa högavkastande segment erbjuder en attraktiv yieldspread, skillnaden mellan vad fastigheterna avkastar och kostnaden för lånat kapital.
”Det finns helt enkelt väldigt goda förutsättningar för dessa bolag att återinvestera sina löpande kassaflöden och växa sina vinster framåt”.
Ett annat segment som Henriks lyfter fram är rättsväsende, anstalter, häkten, polishus och domstolar, där stora investeringar väntas under lång tid framöver.
Kontorsbolag, däremot, bör investerare vara mer försiktiga med. Särskilt de med stor exponering mot Stockholmsregionen tampas med höga vakanser och lågavkastande tillgångar.
”Trots att just de bolagen handlas till väldigt stora rabatter mot sina substansvärden ser tillväxten helt enkelt för låg ut för att vara attraktiv”, förklarar Henriks.
Logistea i fokus
Johan Henriks ser ett ”smörgåsbord” av attraktivt värderade fastighetsaktier på marknaden. Särskilt intressant är Logistea (börskurs Logistea), som han lyfter fram för starka leveranser och tillväxt.
”Hela sektorn handlas i genomsnitt på cirka 15 gånger vinsten. Att Logistea då ska handlas på cirka 12 gånger 2026 års vinst är väldigt attraktivt”.
Andra bolag inom lager- och logistiksegmentet som nämns som intressanta är Stendörren, Catena, NP3 och SLP.
På den negativa sidan återfinns kontorsbolagen Hufvudstaden, Fabege och Atrium Ljungberg. Där är Länsförsäkringar Fastighetsfond är mer försiktiga.
Köpläge för den långsiktige
För investerare som funderar på att kliva in i fastighetssektorn är budskapet tydligt: värderingarna är låga och om konjunkturen tar fart enligt förväntan bör avkastningen bli god.
”Passa på att köpa nu i fastighetssektorn till låga värderingar. Tar konjunkturen fart med ökad ekonomisk tillväxt enligt förväntansbilden borde det bli en ganska fin avkastning på några års sikt”, avslutar Johan Henriks.
