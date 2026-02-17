Fastigheter redo för uppsving: "Kan vända väldigt snart"

Fastighetssektorn har haft några tuffa år bakom sig, men nu finns tecken på att vinden håller på att vända. Det menar Johan Henriks, fondförvaltare på Länsförsäkringar Fastighetsfond, som ser allt fler positiva signaler i marknaden.

”Jag skulle säga att fastighetssektorn mår rätt bra trots lite tuffare tider när det kommer till konjunkturen och lokalefterfrågan från hyresgästerna”, säger Henriks till Realtid.

Han pekar på att makrodata har stärkts och att den ekonomiska tillväxten ser ut att ta fart, särskilt i Sverige. När väl kapitalflödena vänder kan det gå snabbt.

”Jag tror att det kan vända väldigt snart i sektorn och då kan det gå snabbt när kapitalflödena vänder och trycker upp kurserna”.

Attraktiva finansieringsvillkor

En av de mest positiva faktorerna för fastighetsbolagen just nu är tillgången till kapital. Både banker och kapitalmarknaden erbjuder finansiering till låga kreditmarginaler, samtidigt som marknadsräntorna har fallit tillbaka.

”I kombination med att marknadsräntorna har kommit ned leder det till attraktiva finansieringsnivåer för fastighetsbolagen”, konstaterar Henriks.

Men det finns också orosmoln. Den geopolitiska osäkerheten skapar en skör omvärld där företag tvekar inför större beslut.

”Vi lever i en väldigt skör omvärld med många till synes irrationella beslut som potentiellt kan få stor påverkan och ändra spelplanen från den ena dagen till den andra”, säger fondförvaltaren.