22 maj
2026

Japan nära gränsen – bromsar lånen

Världen backar – Sverige gasar mot SMR‑fiasko

Ebba Busch på kärnkraftverket Forsmark
Energi- och näringsminister Ebba Busch besöker kärnkraftverket Forsmark. (Foto: Christine Olsson / TT /)
Karin Andersen

SMR marknadsförs som kärnkraftens comeback: snabbare, billigare, skalbart. Men en ny rapport från tyska strålsäkerhetsmyndigheten BASE kastar in en rejäl störning i systemet.

För att tekniken ska bli lönsam krävs serier på runt 3 000 reaktorer. Det är en siffra som får hela affärsmodellen att skaka, rapporterar Dagens PS.

Samtidigt står Sverige redo att investera tungt. Vattenfall väger mellan två olika reaktortyper: GE Vernovas BWRX‑300 och Rolls‑Royce SMR. Och trots att de inte är färdigbyggda vill regeringen gå in som majoritetsägare.
Internationella varningssignaler staplas på varandra

Frankrikes Nuward-projekt som länge var ett prestigeinitiativ inom EU skrotades 2024, inte för att tekniken inte höll utan för att kostnaderna skenade. Samma sak drabbade NuScale i Idaho, USA. Nu är projektet satt på paus trots åratal av förberedelser.

Optimismen kring SMR är lätt att sälja, men svår att bygga. Det är samma mönster överallt: när ritningar blir betong stiger kostnaderna snabbt.

Ändå väljer Sverige att hoppas på att miljardplanerna ska bära sig, trots andra länders dyrköpta erfarenheter.

Svensk kompetensbrist gör tidsplanerna sköra

Samtidigt saknar satsningen en helt avgörande komponent: människor.

Ingenjörer, säkerhetsexperter, regulatorer och leverantörer är redan hårt belastade av dagens drift. Att parallellt bygga flera nya reaktorer kräver en kompetens som inte finns i landet i dag.

Förseningar till följd av kompetensbrist riskerar att bli kostsamma. För ett projekt som redan är ekonomiskt känsligt är det en betydande riskfråga.

Staten tar en större roll – och större risk

Regeringen, med energi- och näringsminister Ebba Busch i spetsen, har gjort klart att staten ska vara majoritetsägare i nya reaktorer. Det innebär att skattebetalarna tar den största delen av risken om kostnaderna fortsätter att stiga.

Det är en ovanlig modell i en bransch där privata aktörer traditionellt burit investeringsrisken. Nu vänds logiken: staten går in först, marknaden följer efter — om kalkylen håller.

Det här är ett högriskprojekt, och BASE:s analys gör det inte bättre. Den visar att kalkylen hittills inte hållits på ett enda ställe.

