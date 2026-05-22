Världen backar – Sverige gasar mot SMR‑fiasko

För att tekniken ska bli lönsam krävs serier på runt 3 000 reaktorer. Det är en siffra som får hela affärsmodellen att skaka, rapporterar Dagens PS.

Samtidigt står Sverige redo att investera tungt. Vattenfall väger mellan två olika reaktortyper: GE Vernovas BWRX‑300 och Rolls‑Royce SMR. Och trots att de inte är färdigbyggda vill regeringen gå in som majoritetsägare.

Internationella varningssignaler staplas på varandra

Frankrikes Nuward-projekt som länge var ett prestigeinitiativ inom EU skrotades 2024, inte för att tekniken inte höll utan för att kostnaderna skenade. Samma sak drabbade NuScale i Idaho, USA. Nu är projektet satt på paus trots åratal av förberedelser.

Optimismen kring SMR är lätt att sälja, men svår att bygga. Det är samma mönster överallt: när ritningar blir betong stiger kostnaderna snabbt.

Ändå väljer Sverige att hoppas på att miljardplanerna ska bära sig, trots andra länders dyrköpta erfarenheter.

