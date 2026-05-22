Starmers ledarskap på väg att rasa samman – utmanare formerar sig

Hälsoministern Wes Streeting lämnade förra veckan sin post och uppmanade Keir Starmer att avgå.

I sitt avgångsbrev kritiserade Streeting premiärministerns ledarstil och skrev att det hade varit ”ohederligt” att stanna kvar.

Han säger sig vilja se en bred ledarskapsvalrörelse inom Labour, en formulering som tolkades som en öppning för Manchesters borgmästare Andy Burnham att ställa upp.

Burnham är Labours i särklass mest populäre politiker men saknar parlamentsplats, vilket krävs för att kunna utmana Starmer.

Den 18 juni avgörs ett fyllnadsval i Makerfield i nordvästra England, där Burnham hoppas bli invald. Labour-parlamentsledamoten Josh Simons lämnade sin plats för att bereda vägen, men enligt statsvetaren Russell Foster vid King’s College London är utsikterna för en Burnham-seger mycket osannolika. Väljarna är trötta på professionella politiker, konstaterar Foster enligt Yle.

Katastrofvalet blev startskottet

Lokalvalet den 7 maj blev en katalysator för krisen.

Labour förlorade kontrollen över ett stort antal lokala styren, medan högerpopulistiska Reform UK tog över 400 nya platser i kommunfullmäktige runtom i landet. Missnöjda vänsterväljare sökte sig till De Gröna, högerväljare till Reform UK.

Starmer har länge dragits med låga opinionssiffror. I en ledare på Aftonbladet pekar Susanna Kierkegaard på en rad faktorer bakom raset: beslutet att skära i vinterbränsletillägget till pensionärer, den kontroversiella ”ö av främlingar”-talen om invandring, och inte minst skandalen kring USA-ambassadören Peter Mandelson.

Det har framkommit att Mandelson hade haft nära kontakter med den dömde sexualförbrytaren Jeffrey Epstein och dessutom läckt känslig politisk information till honom, trots att han underkänts i säkerhetsprövningen för ambassadörsposten.