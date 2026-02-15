Geopolitisk oro och snabba policyförändringar driver den största privata förmögenhetsmigrationen i historien. Förenade Arabemiraten och Italien är stora vinnare, medan Storbritannien blöder miljardärer.
Historisk kapitalflykt: Hit flyttar världens rikaste
Världens rikaste familjer flyttar över gränserna i en takt som saknar motstycke.
Enligt den schweiziska storbanken UBS befinner vi oss mitt i ”den största privata förmögenhetsmigrationen i historien”, rapporterar CNBC.
Bankens undersökning visar att 36 procent av de 87 tillfrågade miljardärerna redan hade flyttat minst en gång under 2025, medan ytterligare 9 procent övervägde att göra det.
Bland miljardärer under 55 års ålder var andelen ännu högre, hela 44 procent bytte hemvist under året.
Jurisdiktion som finansiell risk
Det som förändrats är hur förmögna familjer ser på var de bor. Enligt rådgivare som arbetar med ultrarika klienter behandlas numera jurisdiktionsrisk på samma sätt som finansiell risk, något som aktivt ska diversifieras.
”Familjer inser alltmer att politiska regimer kan förändras snabbt, att regelverk kan skärpas och att geopolitiska spänningar kan eskalera utan förvarning”, säger Deepesh Agarwal, grundare av Farro & Co som erbjuder mobilitetslösningar, till CNBC.
Investeringsmigrationskonsulten Henley & Partners rapporterar att ansökningsvolymerna för medborgarskaps- och uppehållstillståndsprogram ökade med 28 procent under 2025, med förfrågningar från 218 nationaliteter.
UAE i topp – Storbritannien tappar
Förenade Arabemiraten pekas ut som den stora vinnaren. Landets nollskatt på personliga inkomster, avsaknad av kapitalvinstskatt och flexibla Golden Visa-program gör det till förstahandsvalet för många.
Henley & Partners uppskattar att UAE hade ett nettoinflöde på 9 800 miljonärer under 2025, mer än något annat land.
Storbritannien går åt motsatt håll. Labours avskaffande av det så kallade non-dom-systemet i april 2025 har utlöst en omfattande utflyttning.
Reglerna hade i över 200 år låtit vissa utländska invånare undvika skatt på utländska inkomster. Nu uppskattar Henley & Partners att landet förlorade omkring 16 500 miljonärer netto under 2025, jämfört med 9 500 året innan. Deras samlade förmögenhet beräknas till cirka 92 miljarder dollar.
I London syns effekterna tydligt. I kvarter som Knightsbridge och Kensington står lyxfastigheter tomma och Ferrari har dragit ned sina leveranser till den brittiska marknaden.
Italien lockar med schablonbeskattning
Milano har också blivit en av de stora vinnarna. Italien erbjuder en fast årlig skatt på 200 000 euro för utländska inkomster, vilket lockar många tidigare Londonbor.
Exklusiva klubbar riktade mot inflyttade britter har redan öppnat i den italienska modemetropolen.
Även Schweiz förblir attraktivt.
En folkomröstning i december 2025 förkastade med bred marginal ett förslag om 50 procents arvsskatt på förmögenheter över 50 miljoner schweizerfranc. Flera miljardärer hade redan förberett en flytt om förslaget gått igenom,.
Gemensamt för destinationerna är politisk stabilitet, skatteförutsägbarhet och starka rättsliga ramverk. I en tid av snabba policyskiften har var man bor blivit en strategisk fråga i sig.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
