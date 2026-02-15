Historisk kapitalflykt: Hit flyttar världens rikaste

Världens rikaste familjer flyttar över gränserna i en takt som saknar motstycke.

Enligt den schweiziska storbanken UBS befinner vi oss mitt i ”den största privata förmögenhetsmigrationen i historien”, rapporterar CNBC.

Bankens undersökning visar att 36 procent av de 87 tillfrågade miljardärerna redan hade flyttat minst en gång under 2025, medan ytterligare 9 procent övervägde att göra det.

Bland miljardärer under 55 års ålder var andelen ännu högre, hela 44 procent bytte hemvist under året.

Jurisdiktion som finansiell risk

Det som förändrats är hur förmögna familjer ser på var de bor. Enligt rådgivare som arbetar med ultrarika klienter behandlas numera jurisdiktionsrisk på samma sätt som finansiell risk, något som aktivt ska diversifieras.

”Familjer inser alltmer att politiska regimer kan förändras snabbt, att regelverk kan skärpas och att geopolitiska spänningar kan eskalera utan förvarning”, säger Deepesh Agarwal, grundare av Farro & Co som erbjuder mobilitetslösningar, till CNBC.

Investeringsmigrationskonsulten Henley & Partners rapporterar att ansökningsvolymerna för medborgarskaps- och uppehållstillståndsprogram ökade med 28 procent under 2025, med förfrågningar från 218 nationaliteter.