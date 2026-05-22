Japan nära gränsen: Bromsar lånen

Japan står inför ett växande tryck att hantera stigande kostnader kopplade till konflikten i Mellanöstern. Premiärminister Sanae Takaichi har därför bett regeringen att överväga en extra budget för att mildra effekterna på hushåll och företag.

Enligt japanska medier kan en sådan budget landa på omkring 3 000 miljarder yen, motsvarande cirka 200 miljarder kronor.



Satsuki Katayama vill inte bekräfta siffran, men säger att nivån ligger i linje med vad som rapporterats.

Trots det pressade läget markerar hon att regeringen inte vill finansiera nya åtgärder genom att emittera fler statsobligationer.

Läs också: Bedömare: Japanska regeringen har stödköpt yen – Realtid

”Vi ska minimera riskerna”

Finansministern säger att hon fått ett tydligt uppdrag att minimera riskerna när åtgärderna utformas, skriver EFN.



Det innebär bland annat att regeringen ska hålla en nära dialog med finansmarknaderna och undvika att spä på skuldsättningen ytterligare.

Världens högsta statsskuld gör varje beslut känsligt

Japan har redan världens högsta statsskuld i förhållande till BNP. Det gör varje ny upplåning politiskt känslig och riskerar att skaka marknaden.

ANNONS

Samtidigt har räntorna på långfristiga japanska statsobligationer stigit till de högsta nivåerna på flera decennier, delvis drivet av oro på den amerikanska obligationsmarknaden. Det förstärker behovet av försiktighet.

Bakgrunden till den höga skuldsättningen är lång och komplex. Japan har en snabbt åldrande befolkning, svag ekonomisk tillväxt sedan 1990‑talet och har under flera kriser, från finanskrisen till pandemin, använt stora lånefinansierade stimulanspaket.



De extremt låga räntorna har dessutom gjort det billigt för staten att fortsätta låna.

Regeringen lutar sig mot reserver

I ett separat uttalande har Katayama påpekat att regeringen fortfarande har betydande reserver kvar i årets budget.



Det minskar behovet av att låna mer pengar och stärker bilden av en regering som vill undvika att öka skuldbördan.

Mer detaljer väntas när premiärministern presenterar nästa steg i budgetprocessen.

Missa inte: Japan lanserar drönare – gjord av kartong – Realtid