Att vara pensionär kan innebära minskat inkomst – men också en nyvunnen frihet. Flera mindre städer och byar i Europa välkomnar den som vill leva på mindre.
Gömda pärlor lockar pensionärer – går att leva på 7 600 kronor
Allt fler svenskar överväger att tillbringa pensionen utomlands.
Enligt en undersökning från Movestic kan varannan svensk tänka sig att flytta efter arbetslivet.
För den som vill att pensionen ska räcka längre finns flera europeiska småorter där levnadskostnaderna är betydligt lägre än i klassiska storstadsdestinationer.
Går att klara sig på mindre
Enligt en genomgång från Investopedia, som Dagens PS rapporterar om, är Bansko i Bulgarien det mest prisvärda alternativet.
Den lilla bergsstaden vid Pirinbergen är känd som skidort vintertid men har också utvecklats till ett center för vandring, cykling och spa-turism under sommarhalvåret.
Här finns gott om kaféer och restauranger till låga priser, samtidigt som hyrorna är blygsamma jämfört med Västeuropa.
En ensam person kan klara sig på drygt 7 600 kronor i månaden, inklusive boende, mat och transporter.
Italien behöver inte vara dyrt
I Italien lyfts Penne fram som ett charmigt alternativ. Den medeltida byn i Abruzzo bjuder på smala gränder, stenhus och utsikt över det böljande landskapet mellan Apenninerna och Adriatiska havet.
Tempot är lugnt och vardagen kretsar kring lokala marknader och små familjeägda restauranger. Månadskostnaden ligger på cirka 11 300 kronor.
Orten har dessutom uppmärksammats för sina symboliskt prissatta hus, där köpare åtar sig att rusta upp fastigheterna.
Rimlig månadskostnad
Portugal representeras av två orter. Castelo Rodrigo är en historisk stenby nära den spanska gränsen, med vidsträckt utsikt över vinodlingar och dalgångar.
Här är bostadspriserna betydligt lägre än i Lissabon och Porto, och en ensam person klarar sig på runt 12 700 kronor i månaden.
I Óbidos möts man av stadsmurar, vitkalkade hus och ett aktivt kulturliv med festivaler året runt. Även här ligger månadskostnaden kring 12 700 kronor.
Finns flera alternativ
I södra Frankrike ligger Lauzerte, en klassisk by med stenfasader, torgliv och närhet till vinregioner.
Området är känt för sin gastronomi och goda tillgång till regional sjukvård. Här uppgår månadskostnaden till omkring 13 700 kronor.
Bland övriga alternativ finns Mesta i Grekland, en bevarad medeltidsby nära stränder, samt Viscri i Rumänien, känt för sitt världsarv och lantliga liv.
