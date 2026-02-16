Gömda pärlor lockar pensionärer – går att leva på 7 600 kronor

Allt fler svenskar överväger att tillbringa pensionen utomlands.

Enligt en undersökning från Movestic kan varannan svensk tänka sig att flytta efter arbetslivet.

För den som vill att pensionen ska räcka längre finns flera europeiska småorter där levnadskostnaderna är betydligt lägre än i klassiska storstadsdestinationer.

Går att klara sig på mindre

Enligt en genomgång från Investopedia, som Dagens PS rapporterar om, är Bansko i Bulgarien det mest prisvärda alternativet.

Den lilla bergsstaden vid Pirinbergen är känd som skidort vintertid men har också utvecklats till ett center för vandring, cykling och spa-turism under sommarhalvåret.

Här finns gott om kaféer och restauranger till låga priser, samtidigt som hyrorna är blygsamma jämfört med Västeuropa.

ANNONS

En ensam person kan klara sig på drygt 7 600 kronor i månaden, inklusive boende, mat och transporter.