Svenska bolagets flytt från USA – så undviker man onödig skatt

”USA förblir en viktig marknad för Bulten, och denna förändring handlar om att anpassa vår affärsmodell till hur vi bäst kan stödja våra kunder framöver”, säger vd Axel Berntsson i en kommentar.

Redan i fjol rapporterade vi om att bankkonton, både i Sverige och i andra delar i världen, stängs oftare och i högre takt. Karin Andersen följde upp nyheten för ett par veckor sen och det engagerar lika mycket i dag.

Nu har tre svenska banker kommenterat trenden med oväntad variation i svaren. Föga förvånande handlar det om att skydda kunderna och att stoppa misstänkta beteenden. Nästa vecka följer vi upp ärendet med Finansinspektionen.

Långt bort från bankernas huvudkontor, i Storumans kommun i Västerbotten, driver Lappland Guldprospektering ett spännande projekt.

Deras borrprover visar på höga koncentrationer av guld och när jag intervjuat bolagets vd har han sagt att en eventuell guldgruva på platsen kan bli Sveriges största. Nästa stora steg är en ansökan om provbrytning, som man hoppas dra i gång redan i höst.