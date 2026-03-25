Israels missilförsvar behöver komponenter som nu kan börja tillverkas i Tyskland. Det är åtminstone Volkswagens plan för att rädda jobb i sina fabriker.
Volkswagens plan: Börja tillverka israeliska vapen
Den tyska fordonsjätten Volkswagen har varit rejält pressat under en längre tid.
Nu kommer rapporter om att man för samtal med det israeliska försvarsföretaget Rafael Advanced Defence Systems.
Planen är att ställa om produktionen vid sin fabrik i Osnabrück från bilar till komponenter för luftförsvarssystemet Iron Dome.
Vill rädda 2 300 jobb
Det hela ses som ett försök att rädda cirka 2 300 arbetstillfällen vid anläggningen, som annars riskerar nedläggning.
Förslaget innebär att fabriken i nordvästra Tyskland ska tillverka delar till systemet, bland annat specialanpassade lastbilar, avfyrningsramper och kraftförsörjningsenheter, skriver Financial Times.
Själva missilerna kommer däremot att produceras vid en separat anläggning, då dessa kräver särskilda säkerhetslösningar. Omställningen väntas kunna genomföras relativt snabbt och med begränsade investeringar.
Större efterfrågan på försvarsmateriel
Bakgrunden till initiativet är den pressade situationen inom den europeiska bilindustrin, där minskade vinster, hård konkurrens från kinesiska tillverkare och en utmanande övergång till elbilar skapar behov av nya affärsområden.
Samtidigt växer efterfrågan på försvarsmateriel i Europa, inte minst efter Rysslands invasion av Ukraina, vilket har lett till ökade försvarsbudgetar och satsningar på luftförsvar.
Tyskland planerar omfattande investeringar i försvaret under de kommande åren, där just luftförsvar prioriteras högt, skriver Reuters.
Kan vara känsligt
Landet har redan tagit emot leveranser av systemet Arrow 3 från Israel Aerospace Industries, och samarbetet med Rafael skulle ytterligare stärka banden mellan tysk industri och israelisk försvarsteknik.
För Volkswagen innebär projektet också en återkoppling till en historiskt känslig del av företagets verksamhet, då bolaget under andra världskriget producerade militär utrustning.
I dag sker dock satsningen i en helt annan geopolitisk kontext, där europeiska regeringar aktivt uppmuntrar industrin att bidra till försvarskapaciteten.
Planerna kräver godkännande från både anställda och fackliga organisationer, eftersom arbetet innebär en övergång till produktion av militär materiel. Om projektet genomförs kan produktionen komma igång inom ett till ett och ett halvt år.
