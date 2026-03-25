Volkswagens plan: Börja tillverka israeliska vapen

Den tyska fordonsjätten Volkswagen har varit rejält pressat under en längre tid.

Nu kommer rapporter om att man för samtal med det israeliska försvarsföretaget Rafael Advanced Defence Systems.

Planen är att ställa om produktionen vid sin fabrik i Osnabrück från bilar till komponenter för luftförsvarssystemet Iron Dome.

Vill rädda 2 300 jobb

Det hela ses som ett försök att rädda cirka 2 300 arbetstillfällen vid anläggningen, som annars riskerar nedläggning.

Förslaget innebär att fabriken i nordvästra Tyskland ska tillverka delar till systemet, bland annat specialanpassade lastbilar, avfyrningsramper och kraftförsörjningsenheter, skriver Financial Times.

Själva missilerna kommer däremot att produceras vid en separat anläggning, då dessa kräver särskilda säkerhetslösningar. Omställningen väntas kunna genomföras relativt snabbt och med begränsade investeringar.