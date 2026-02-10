Han äger inga hotell – ändå tjänar han hundratals miljoner på hotellnätter

Ted Valentin har byggt vad som sannolikt är Sveriges mest lönsamma enmansfirma inom resor, skriver Breakit i en granskning. Genom ett stort nätverk av extremt nischade hotellsajter har han under flera år genererat hundratals miljoner kronor i intäkter. Utan anställda. Utan hotell. Utan flygplan.

Affärsmodellen bygger på samma grundprincip som Booking. När en hotellnatt bokas betalar hotellet en provision, normalt mellan 10 och 25 procent av rumspriset. Den provisionen delas mellan Booking och affiliatepartnern som levererat kunden. I Valentins fall innebär det att han fångar upp hotellgäster via sökmotorer och leder dem vidare till Booking, där affären genomförs.

Nischade sajter fångar upp resenärer innan de når bokningsplattformen.

Ett värddjur ovanpå bokningsjätten

Valentin agerar i praktiken som ett värddjur ovanpå Booking. Hans sajter ligger ett steg före bokningsplattformen i kundresan. Genom extrem nischning rankar de högt i sökmotorer och möter användarens exakta sökintention: romantiska hotell, yogahotell, skidhotell eller hotell med utsikt.

Själva hotellen bokas aldrig hos Valentin. Bokningen sker hos Booking. Ändå är det här affären avgörs. I ett klick som styrs av mjukvara, data och rankingalgoritmer.

Det som gör modellen ovanlig är att den saknar fysiska tillgångar. Inga hotellrum. Inga flygplan. Inga destinationer. Den enda egentliga tillgången är kod, algoritmer och relationen med världens hotellgäster via Google.

