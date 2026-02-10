Reseindustrin har länge handlat om flygplan, hotell, fastigheter och destinationer. Men några av branschens mest lönsamma aktörer äger varken hotellrum eller flygplansstolar. De äger mjukvara. Två tydliga exempel är Ted Valentins enmansbolag Valentin Travel Labs och bokningsjätten Booking.com.
Han äger inga hotell – ändå tjänar han hundratals miljoner på hotellnätter
Mest läst i kategorin
Vulkanön som gav oss Sällskapsresan lockar fortfarande svenskarna
Vulkanön vinner igen. När sportlovet närmar sig och februari fortsätter sitt lågintensiva psykologiska krig mot det svenska folket gör vi det vi alltid har gjort. Vi bokar bort vintern. Enligt färska siffror från Ticket har bokningarna inför sportlovet ökat med 19 procent jämfört med i fjol. Och högst upp på listan ligger Vulkanön. Samma ö. …
Arlanda och Sverige fick plus i januari – men något skaver
Svenskt flyg och Arlanda visar tillväxt i början av 2026. Men den jämförelse som verkligen betyder något är inte mot fjolåret – utan mot våra närmaste konkurrenter. Där är bilden obekväm. Arlanda ökar, ja. Men Köpenhamn ökar betydligt mer. Och skillnaden är inte tillfällig. Den är strukturell. Under januari reste drygt 2,2 miljoner passagerare via …
Podcasten AI+: Hotell på månen, sjukhus utan läkare
Hotell på månen, AI-fabriker i München och läkare som riskerar att bli mjukvara. Det låter som science fiction, men i podcasten AI+ behandlas det som samtid och snar framtid. AI+ leds av Katarina Gospic och Viggo Cavling och fokuserar mindre på hajp, värderingar och börskurser – och mer på hur AI faktiskt påverkar människor, samhällen …
Flygkriget som avgör hur du kommer resa de nästa tio åren
Flygindustrin älskar sina dueller i flygkriget. Just nu är det Airbus mot Boeing igen. Två tillverkare som tillsammans dominerar nästan hela den globala marknaden och som bygger flygplan som är så lika att till och med inbitna flygnördar ibland får gå på magkänsla snarare än synintryck. Ungefär 70–80 procent av komponenterna i ett modernt passagerarflygplan …
De äter gratis hotellfrukost utan att bo
Att checka in utan att sova över, men ändå äta hotellfrukost. Det låter som en klassisk gråzon. I praktiken är det en fullt godkänd förmån för en liten, men mycket lojal grupp kunder hos SAS. Det handlar om medlemmar med diamantstatus i SAS EuroBonus. Tack vare samarbetet med Scandic kan de äta frukost på Scandic-hotell …
Ted Valentin har byggt vad som sannolikt är Sveriges mest lönsamma enmansfirma inom resor, skriver Breakit i en granskning. Genom ett stort nätverk av extremt nischade hotellsajter har han under flera år genererat hundratals miljoner kronor i intäkter. Utan anställda. Utan hotell. Utan flygplan.
Affärsmodellen bygger på samma grundprincip som Booking. När en hotellnatt bokas betalar hotellet en provision, normalt mellan 10 och 25 procent av rumspriset. Den provisionen delas mellan Booking och affiliatepartnern som levererat kunden. I Valentins fall innebär det att han fångar upp hotellgäster via sökmotorer och leder dem vidare till Booking, där affären genomförs.
Läs även: Charterresan vägrar dö: Här är Sveriges bästa researrangör
Ett värddjur ovanpå bokningsjätten
Valentin agerar i praktiken som ett värddjur ovanpå Booking. Hans sajter ligger ett steg före bokningsplattformen i kundresan. Genom extrem nischning rankar de högt i sökmotorer och möter användarens exakta sökintention: romantiska hotell, yogahotell, skidhotell eller hotell med utsikt.
Själva hotellen bokas aldrig hos Valentin. Bokningen sker hos Booking. Ändå är det här affären avgörs. I ett klick som styrs av mjukvara, data och rankingalgoritmer.
Det som gör modellen ovanlig är att den saknar fysiska tillgångar. Inga hotellrum. Inga flygplan. Inga destinationer. Den enda egentliga tillgången är kod, algoritmer och relationen med världens hotellgäster via Google.
Läs även: De äter hotellfrukost utan att bo – och ingen stoppar dem
Senaste nytt
Företagen tvingas agera mot löneskillnader
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Ska du välja sparkonto? Tänk på det här
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Marknadsföring som faktiskt engagerar användare 2025
Miljonbelopp till Google
Till skillnad från många mindre affiliates förlitar sig Ted Valentin inte enbart på organiskt sök. Han köper även annonser på Google för miljontals kronor varje år. Annonseringen är ett centralt verktyg i affären och leder besökarna direkt in på hans egna sajter, därifrån vidare till Booking.
I praktiken betalar Valentin Google för att fånga kundens uppmärksamhet tidigt i beslutsprocessen. Därefter delas värdet mellan tre parter: Google får annonsintäkten, Booking får bokningen och Valentin får sin del av provisionen. Det är ett effektivt men kostsamt ekosystem där marginalerna bygger på skala och optimering.
Läs även: Lyxresenärerna har sagt sitt: Här är Sveriges bästa specialistresebyrå
Fejkade profiler och gråzoner
Breakits granskning visade att Valentins sajter under lång tid frontats av påhittade profiler. Yogaexperter, skidåkare och resenärer som påstods ha personlig erfarenhet av hotellen. Dessa personer existerade inte.
Syftet var enligt Valentin att möta sökmotorernas krav på expertis och att skydda sajterna från konkurrenter. Efter granskningen har profilerna plockats bort och ersatts med Valentins eget namn.
Den juridiska kärnfrågan är hur innehållet uppfattas av användaren. Om en sammanställning framstår som en personlig recension kan det enligt marknadsföringslagen klassas som vilseledande marknadsföring. Valentin menar själv att det är uppenbart att ingen kan ha bott på tusentals hotell världen över.
Booking – samma logik i global skala
Skillnaden mellan Ted Valentin och Booking är skalan. Booking är ett av världens största och mest lönsamma resebolag, med vinster i miljardklassen. Ändå äger även Booking inga hotell.
Precis som Valentin är Booking ett mjukvarubolag. Plattformen kopplar samman hotell och gäster, tar provision på affären och låter andra bära de tunga kostnaderna. Marknadsföring, teknik och data är de stora investeringarna. Fastigheter är någon annans ansvar.
Kod slår kapital
Tillsammans illustrerar Ted Valentin och Booking hur dagens reseindustri fungerar. Värdet ligger inte i att äga tillgångarna, utan i att kontrollera flödet av kunder. Den som äger första klicket äger affären.
Det är ett system byggt för sin tid. Och ett tydligt exempel på hur kod, snarare än kapital, blivit reseindustrins mest lönsamma tillgång.
Svenska folket utser Sveriges bästa biluthyrning
Det finns få saker som sätter tonen för en resa lika snabbt som biluthyrningen. Antingen rullar det smidigt, eller så börjar semestern i en kö som känns
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.