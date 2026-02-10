10 feb. 2026

Realtid
JUST NU:

Putins akilleshäl: Hålet i kassan växer snabbt

Realtid.se
Perfect Weekend

Han äger inga hotell – ändå tjänar han hundratals miljoner på hotellnätter

Ted Valentin har byggt en av Sveriges mest lönsamma enmansfirmor inom reseindustrin.
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 10 feb. 2026Publicerad: 10 feb. 2026

Reseindustrin har länge handlat om flygplan, hotell, fastigheter och destinationer. Men några av branschens mest lönsamma aktörer äger varken hotellrum eller flygplansstolar. De äger mjukvara. Två tydliga exempel är Ted Valentins enmansbolag Valentin Travel Labs och bokningsjätten Booking.com.

Ted Valentin har byggt vad som sannolikt är Sveriges mest lönsamma enmansfirma inom resor, skriver Breakit i en granskning. Genom ett stort nätverk av extremt nischade hotellsajter har han under flera år genererat hundratals miljoner kronor i intäkter. Utan anställda. Utan hotell. Utan flygplan.

Affärsmodellen bygger på samma grundprincip som Booking. När en hotellnatt bokas betalar hotellet en provision, normalt mellan 10 och 25 procent av rumspriset. Den provisionen delas mellan Booking och affiliatepartnern som levererat kunden. I Valentins fall innebär det att han fångar upp hotellgäster via sökmotorer och leder dem vidare till Booking, där affären genomförs.

Läs även: Charterresan vägrar dö: Här är Sveriges bästa researrangör

Nischade sajter fångar upp resenärer innan de når bokningsplattformen.

Ett värddjur ovanpå bokningsjätten

Valentin agerar i praktiken som ett värddjur ovanpå Booking. Hans sajter ligger ett steg före bokningsplattformen i kundresan. Genom extrem nischning rankar de högt i sökmotorer och möter användarens exakta sökintention: romantiska hotell, yogahotell, skidhotell eller hotell med utsikt.

Själva hotellen bokas aldrig hos Valentin. Bokningen sker hos Booking. Ändå är det här affären avgörs. I ett klick som styrs av mjukvara, data och rankingalgoritmer.

Det som gör modellen ovanlig är att den saknar fysiska tillgångar. Inga hotellrum. Inga flygplan. Inga destinationer. Den enda egentliga tillgången är kod, algoritmer och relationen med världens hotellgäster via Google.

Läs även: De äter hotellfrukost utan att bo – och ingen stoppar dem

Miljonbelopp till Google

Till skillnad från många mindre affiliates förlitar sig Ted Valentin inte enbart på organiskt sök. Han köper även annonser på Google för miljontals kronor varje år. Annonseringen är ett centralt verktyg i affären och leder besökarna direkt in på hans egna sajter, därifrån vidare till Booking.

I praktiken betalar Valentin Google för att fånga kundens uppmärksamhet tidigt i beslutsprocessen. Därefter delas värdet mellan tre parter: Google får annonsintäkten, Booking får bokningen och Valentin får sin del av provisionen. Det är ett effektivt men kostsamt ekosystem där marginalerna bygger på skala och optimering.

Läs även: Lyxresenärerna har sagt sitt: Här är Sveriges bästa specialistresebyrå

Resebranschens mest lönsamma aktörer kontrollerar kundflödet, inte fastigheterna.

Fejkade profiler och gråzoner

Breakits granskning visade att Valentins sajter under lång tid frontats av påhittade profiler. Yogaexperter, skidåkare och resenärer som påstods ha personlig erfarenhet av hotellen. Dessa personer existerade inte.

Syftet var enligt Valentin att möta sökmotorernas krav på expertis och att skydda sajterna från konkurrenter. Efter granskningen har profilerna plockats bort och ersatts med Valentins eget namn.

Den juridiska kärnfrågan är hur innehållet uppfattas av användaren. Om en sammanställning framstår som en personlig recension kan det enligt marknadsföringslagen klassas som vilseledande marknadsföring. Valentin menar själv att det är uppenbart att ingen kan ha bott på tusentals hotell världen över.

Booking – samma logik i global skala

Skillnaden mellan Ted Valentin och Booking är skalan. Booking är ett av världens största och mest lönsamma resebolag, med vinster i miljardklassen. Ändå äger även Booking inga hotell.

Precis som Valentin är Booking ett mjukvarubolag. Plattformen kopplar samman hotell och gäster, tar provision på affären och låter andra bära de tunga kostnaderna. Marknadsföring, teknik och data är de stora investeringarna. Fastigheter är någon annans ansvar.

Kod slår kapital

Tillsammans illustrerar Ted Valentin och Booking hur dagens reseindustri fungerar. Värdet ligger inte i att äga tillgångarna, utan i att kontrollera flödet av kunder. Den som äger första klicket äger affären.

Det är ett system byggt för sin tid. Och ett tydligt exempel på hur kod, snarare än kapital, blivit reseindustrins mest lönsamma tillgång.

Svenska folket utser Sveriges bästa biluthyrning

Det finns få saker som sätter tonen för en resa lika snabbt som biluthyrningen. Antingen rullar det smidigt, eller så börjar semestern i en kö som känns
BookingHotellbranschenResor
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

