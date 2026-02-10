10 feb. 2026

Kan bli Sveriges största guldgruva: ”Gåshud”

Guld
Man har beräknat att det finns minst 4,6 ton guld i Stortjärnhobben i Storumans kommun. (Kollage: Canva / Realtid)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
10 feb. 2026

Att det finns guld i Stortjärnhobben i Storumans kommun har varit känt i nästan 30 år. Fyndigheten upptäcktes redan 1997, men har länge överskuggats av större svenska gruvprojekt.

Under 2025 förändrades läget. Lappland Guldprospektering gick in med ett nytt borrprogram och började rapportera resultat som snabbt väckte intresse bland råvaruinvesterare.

I en intervju med Dagens PS beskrev bolagets vd Fredrik Johansson hur han fick gåshud när bolagets borrprover kom in.

”Det är inte alls osannolikt att vi kommer att vara Sveriges största guldgruva om det här går vägen”, sa han till Dagens PS.

Synligt guld i borrkärnorna

I september 2025 rapporterade bolaget rekordhalter i ett av borrhålen, STH2025009. En sektion på åtta meter visade en genomsnittlig halt på 21,72 gram guld per ton, vilket var mer än dubbelt så högt som bolagets tidigare bästa resultat i området.

Runt samma del av borrhålet fanns en 30 meter lång zon med ett genomsnitt på 6,35 gram guld per ton. Den rikaste enskilda metern uppmättes till 133 gram guld per ton.

Bolaget uppgav även att ”för ögat synligt fritt guld” noterats i borrkärnor.

I samband med resultaten förlängdes borrprogrammet med ytterligare 2 000 meter, med planerad fortsättning fram till slutet av januari 2026.

Första mineralresursen klar

I december presenterade Lappland Guldprospektering sin första mineralresurs för Stortjärnhobben. Med en cut-off-halt på 0,8 gram guld per ton beräknas resursen till 2,65 miljoner ton berg med en genomsnittlig halt på 1,73 gram per ton.

Det motsvarar knappt 4,6 ton guld.

Resursen klassificeras som ”antagen”, vilket innebär att den geologiska tillförlitligheten ännu är begränsad. Samtidigt betonar bolaget att fyndigheten inte är geografiskt avgränsad och bedöms kunna utökas i flera riktningar.

Siktar på provbrytning 2026

I bokslutskommunikén för fjärde kvartalet 2025 uppger bolaget att ansökan om miljötillstånd för provbrytning lämnades in i början av 2026. Målet är att kunna starta till hösten, om tillståndet beviljas i tid.

Under våren fortsätter borrningen i Stortjärnhobben, med fokus på större djup. Resultaten ska användas för att uppdatera resursberäkningen till sommaren, med målet att uppgradera den till ”indikerad”, en högre klassificering.

gruvbolagGuld
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

