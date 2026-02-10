Kan bli Sveriges största guldgruva: ”Gåshud”

Under 2025 förändrades läget. Lappland Guldprospektering gick in med ett nytt borrprogram och började rapportera resultat som snabbt väckte intresse bland råvaruinvesterare.

I en intervju med Dagens PS beskrev bolagets vd Fredrik Johansson hur han fick gåshud när bolagets borrprover kom in.

”Det är inte alls osannolikt att vi kommer att vara Sveriges största guldgruva om det här går vägen”, sa han till Dagens PS.

Synligt guld i borrkärnorna

I september 2025 rapporterade bolaget rekordhalter i ett av borrhålen, STH2025009. En sektion på åtta meter visade en genomsnittlig halt på 21,72 gram guld per ton, vilket var mer än dubbelt så högt som bolagets tidigare bästa resultat i området.

Runt samma del av borrhålet fanns en 30 meter lång zon med ett genomsnitt på 6,35 gram guld per ton. Den rikaste enskilda metern uppmättes till 133 gram guld per ton.

Bolaget uppgav även att ”för ögat synligt fritt guld” noterats i borrkärnor.

I samband med resultaten förlängdes borrprogrammet med ytterligare 2 000 meter, med planerad fortsättning fram till slutet av januari 2026.