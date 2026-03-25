Landet köpte enormt mycket guld – nu måste man sälja

Turkiets valutareserver minskar snabbt i spåren av konflikten i Iran.

Det ökar pressen på Turkiets centralbank att vidta nya åtgärder för att stabilisera valutan.

Under de senaste veckorna har banken använt omkring 30 miljarder dollar för att stödja den turkiska liran, efter att utländska investerare dragit tillbaka kapital.

Mycket importberoende

Utvecklingen väcker nu frågor om landet kan tvingas använda sina betydande guldreserver för att försvara valutan.

Turkiet har över 100 miljarder dollar i guldtillgångar, vilket kan ge ett visst handlingsutrymme, exempelvis genom så kallade guldbyten för att få tillgång till utländsk valuta, skriver Financial Times.

Ekonomin påverkas samtidigt av stigande energipriser, då landet är starkt beroende av import. Det ökade kostnadstrycket riskerar att motverka den strama penningpolitik som införts för att dämpa inflationen.

Kan behöva höja räntorna

ANNONS

Finansminister Mehmet Şimşek har varnat för att konflikten får tydliga konsekvenser för ekonomin, särskilt genom ett växande underskott i bytesbalansen.

Om situationen förvärras kan Turkiet tvingas höja räntorna ytterligare eller låta valutan försvagas, vilket skulle kunna få breda ekonomiska följder.