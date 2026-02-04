Så undviker du onödig ISK-skatt i vår och sparar tusenlappar

2026 nästa högsta ISK-skattesatsen

Nivån på ISK-skatten har sedan införandet dock varierat.

Dels beroende på nivån på statslåneräntan som ISK-skatten är kopplad till, dels har justeringar gjorts av beräkningsmodellen där ett påslag lades på 2016 och ett golv infördes 2020 (se tabell längst ned i artikeln.)

Lägst var skatten 2015 – då endast 0,27 procent av kapitalet – och högst 2024 på 1,09 procent.

Nästan lika hög skulle ISK-skatten varit för det år vi nyss påbörjat, 2026, med en procentsats på 1,07.

Dock innebär som sagt skattebefrielsen på 300 000 kronor per person att den verkliga effektiva ISK-skatten blir betydligt lägre, för vissa till och med noll.

Gemensamt sparande – eller?

För alla hushåll som har mer än 300 000 i sparande på ett ISK-konto gäller det dock att tänka till för att inte betala onödig ISK-skatt utifrån de nya reglerna.

Det kan exempelvis handla om två vuxna som sparat ihop en gemensam buffert eller föräldrar som har ett sparande till sina barn.

Nyckeln är att se över vem ISK-kontot är registrerat på.

För även om sparandet upplevs som gemensamt så kan rent formellt själva kontot bara vara registrerad på en person.

I extremfallet – två personer som tillsammans lyckats spara ihop 600 000 kronor på ett ISK-konto men som är registrerat på mannen (vilket oftast är fallet) så är det 3 210 kronor som går förlorad i onödig skatt i jämförelse med om sparandet delades lika på varsitt ISK-konto.

Barnsparet kan bli nästan 10 000 kronor extra i ISK-skatt

Om du dessutom lägger till ett barnsparande i exemplet ovan kan det bli ännu mer onödig skatt.

Vi antar att paret ovan har två barn som precis är på väg att flytta ur boet. Föräldrarna har varit duktiga och sparat under hela uppväxten och nu står 300 000 kronor vardera på varsitt ISK-konto.

Men även detta konto är tekniskt registrerat på pappan, vilket föräldrar ofta gör av omsorg för att barnen inte ska sätta sprätt på pengarna den dagen de fyller 18 år.

Då har vi helt plötsligt ett situation med fyra personer i hushållet med varsitt sparande på 300 000 kronor men som beskattas som ett gemensamt på 1,2 miljoner.

Här blir den extra ISK-skatten totalt 9 630 kronor. Pengar som man kan ha betydligt roligare för både på börsen och i verkliga livet.

1 april nästa datum att agera innan

Om man inte har sett över vem som egentligen står på ISK-kontot för 2026 är det inte för sent men hög tid.

ISK-skatten baseras nämligen på ett snitt av värdet på kontot vid fyra datum per år, den första i varje kvartal.

Första januari har som vi vet reden passerat men för de tre återstående avstämningstillfällena finns det fortfarande lite tid kvar.

1 april går snöret igen så skynda på – det finns som sagt mycket pengar att spara!

Nedan listas ISK-skattenivån genom åren:

2012 : 0,50% (Statslåneränta: 1,65%)

: 0,50% (Statslåneränta: 1,65%) 2013 : 0,45% (Statslåneränta: 1,49%)

: 0,45% (Statslåneränta: 1,49%) 2014 : 0,63% (Statslåneränta: 2,09%)

: 0,63% (Statslåneränta: 2,09%) 2015 : 0,27% (Statslåneränta: 0,90%)

: 0,27% (Statslåneränta: 0,90%) 2016 : 0,42% (Statslåneränta: 0,65%, Påslag: 0,75%)

: 0,42% (Statslåneränta: 0,65%, Påslag: 0,75%) 2017 : 0,38% (Statslåneränta: 0,27%, Påslag: 1,00%)

: 0,38% (Statslåneränta: 0,27%, Påslag: 1,00%) 2018 : 0,45% (Statslåneränta: 0,49%, Påslag: 1,00%)

: 0,45% (Statslåneränta: 0,49%, Påslag: 1,00%) 2019 : 0,45% (Statslåneränta: 0,51%, Påslag: 1,00%)

: 0,45% (Statslåneränta: 0,51%, Påslag: 1,00%) 2020 : 0,375% (Statslåneränta: 0,09%, Påslag: 1,00%, Golv: 1,25%)

: 0,375% (Statslåneränta: 0,09%, Påslag: 1,00%, Golv: 1,25%) 2021 : 0,375% (Statslåneränta: -0,10%, Påslag: 1,00%, Golv: 1,25%)

: 0,375% (Statslåneränta: -0,10%, Påslag: 1,00%, Golv: 1,25%) 2022 : 0,375% (Statslåneränta: -0,09%, Påslag: 1,00%, Golv: 1,25%)

: 0,375% (Statslåneränta: -0,09%, Påslag: 1,00%, Golv: 1,25%) 2023 : 0,88% (Statslåneränta: 1,94%, Påslag: 1,00%)

: 0,88% (Statslåneränta: 1,94%, Påslag: 1,00%) 2024 : 1,09% (Statslåneränta: 2,62%, Påslag: 1,00%)

: 1,09% (Statslåneränta: 2,62%, Påslag: 1,00%) 2025: 0,88% (Statslåneränta 1,96 %, Påslag 1,00%, skattebefriat 150 000 kronor)

0,88% (Statslåneränta 1,96 %, Påslag 1,00%, skattebefriat 150 000 kronor) 2026: 1,07% (Statslåneränta: 2,55%, Påslag 1,00%, skattebefriat 300 000 kronor)

