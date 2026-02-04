Vid årsskiftet höjdes det skattefria beloppet på ISK-konton till 300 000 kronor. För många hushåll betyder det samtidigt att man behöver tänka till kring pengarnas placering för att inte åka på onödig ISK-skatt.
Så undviker du onödig ISK-skatt i vår och sparar tusenlappar
ANALYS Realtids ekonomijournalist David Ingnäs guidar och förklarar varför det är viktigt att se över sitt sparande innan den 1 april.
Läs även: Så hög blir den nya ISK-skatten – Realtid
Sparreformen som blev succé
ISK-konton infördes i Sverige 2012 och har sedan dess blivit en succé med nära 4 miljoner svenskar som nyttjar sparformen och ett EU som avundsjukt funderar på att kopiera modellen.
I korthet innebar reformen att allt sparande i kontanter, aktier och fonder som står på ett ISK-konto beskattas löpande med en förhållandevis låg skattesats på hela det insatta beloppet.
Detta till skillnad mot den gamla skattemodellen där enbart de faktiska aktie- och räntevinster som gjordes beskattades – men då till en betydligt högre vinstskatt om 30 procent.
ISK-skatten har hyllats för att vara enklare, mer förutsägbar och lägre.
2026 nästa högsta ISK-skattesatsen
Nivån på ISK-skatten har sedan införandet dock varierat.
Dels beroende på nivån på statslåneräntan som ISK-skatten är kopplad till, dels har justeringar gjorts av beräkningsmodellen där ett påslag lades på 2016 och ett golv infördes 2020 (se tabell längst ned i artikeln.)
ISK-skatten höjs – och sänks för miljoner sparare 2026
2025 så sänktes skatten för miljontals svenska sparare med ISK-konto. 2026 pekar dock mycket på att ISK-skatten kan höjas igen – samtidigt som ytterligare skattelättnader träder i kraft.
Lägst var skatten 2015 – då endast 0,27 procent av kapitalet – och högst 2024 på 1,09 procent.
Nästan lika hög skulle ISK-skatten varit för det år vi nyss påbörjat, 2026, med en procentsats på 1,07.
Dock innebär som sagt skattebefrielsen på 300 000 kronor per person att den verkliga effektiva ISK-skatten blir betydligt lägre, för vissa till och med noll.
Gemensamt sparande – eller?
För alla hushåll som har mer än 300 000 i sparande på ett ISK-konto gäller det dock att tänka till för att inte betala onödig ISK-skatt utifrån de nya reglerna.
Det kan exempelvis handla om två vuxna som sparat ihop en gemensam buffert eller föräldrar som har ett sparande till sina barn.
Nyckeln är att se över vem ISK-kontot är registrerat på.
För även om sparandet upplevs som gemensamt så kan rent formellt själva kontot bara vara registrerad på en person.
I extremfallet – två personer som tillsammans lyckats spara ihop 600 000 kronor på ett ISK-konto men som är registrerat på mannen (vilket oftast är fallet) så är det 3 210 kronor som går förlorad i onödig skatt i jämförelse med om sparandet delades lika på varsitt ISK-konto.
Barnsparet kan bli nästan 10 000 kronor extra i ISK-skatt
Om du dessutom lägger till ett barnsparande i exemplet ovan kan det bli ännu mer onödig skatt.
Vi antar att paret ovan har två barn som precis är på väg att flytta ur boet. Föräldrarna har varit duktiga och sparat under hela uppväxten och nu står 300 000 kronor vardera på varsitt ISK-konto.
Men även detta konto är tekniskt registrerat på pappan, vilket föräldrar ofta gör av omsorg för att barnen inte ska sätta sprätt på pengarna den dagen de fyller 18 år.
Då har vi helt plötsligt ett situation med fyra personer i hushållet med varsitt sparande på 300 000 kronor men som beskattas som ett gemensamt på 1,2 miljoner.
Här blir den extra ISK-skatten totalt 9 630 kronor. Pengar som man kan ha betydligt roligare för både på börsen och i verkliga livet.
1 april nästa datum att agera innan
Om man inte har sett över vem som egentligen står på ISK-kontot för 2026 är det inte för sent men hög tid.
ISK-skatten baseras nämligen på ett snitt av värdet på kontot vid fyra datum per år, den första i varje kvartal.
Första januari har som vi vet reden passerat men för de tre återstående avstämningstillfällena finns det fortfarande lite tid kvar.
1 april går snöret igen så skynda på – det finns som sagt mycket pengar att spara!
Nedan listas ISK-skattenivån genom åren:
- 2012: 0,50% (Statslåneränta: 1,65%)
- 2013: 0,45% (Statslåneränta: 1,49%)
- 2014: 0,63% (Statslåneränta: 2,09%)
- 2015: 0,27% (Statslåneränta: 0,90%)
- 2016: 0,42% (Statslåneränta: 0,65%, Påslag: 0,75%)
- 2017: 0,38% (Statslåneränta: 0,27%, Påslag: 1,00%)
- 2018: 0,45% (Statslåneränta: 0,49%, Påslag: 1,00%)
- 2019: 0,45% (Statslåneränta: 0,51%, Påslag: 1,00%)
- 2020: 0,375% (Statslåneränta: 0,09%, Påslag: 1,00%, Golv: 1,25%)
- 2021: 0,375% (Statslåneränta: -0,10%, Påslag: 1,00%, Golv: 1,25%)
- 2022: 0,375% (Statslåneränta: -0,09%, Påslag: 1,00%, Golv: 1,25%)
- 2023: 0,88% (Statslåneränta: 1,94%, Påslag: 1,00%)
- 2024: 1,09% (Statslåneränta: 2,62%, Påslag: 1,00%)
- 2025: 0,88% (Statslåneränta 1,96 %, Påslag 1,00%, skattebefriat 150 000 kronor)
- 2026: 1,07% (Statslåneränta: 2,55%, Påslag 1,00%, skattebefriat 300 000 kronor)
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.
