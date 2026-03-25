FBI: Varning för kryphål i krypterade appar

Amerikanska myndigheter varnar för en omfattande cyberkampanj där ryska underrättelseaktörer riktar in sig på användare av populära meddelandeappar.

I en gemensam varning från FBI och CIA framgår att tusentals konton globalt redan har komprometterats genom riktade phishingattacker.

Angreppen fokuserar på så kallade kommersiella meddelandeapplikationer, där särskilt Signal pekas ut som ett återkommande mål, skriver Dagens PS.

Tar kontroll över kontot

Enligt myndigheterna handlar det dock inte om att apparna i sig har hackats eller att deras kryptering brutits, utan om att angriparna lurar användare att själva ge ifrån sig tillgång till sina konton.

Måltavlorna är främst personer med högt informationsvärde, som nuvarande och tidigare regeringsanställda, militär personal, politiker och journalister.

Genom att ta kontroll över ett konto kan angriparna läsa meddelanden, komma åt kontaktlistor och sprida vidare attacker till nya offer.

Metoderna bygger på social manipulation, skriver FBI i sitt varningsmeddelande.