Svenskt bolag lägger ner i USA – flyttar produktionen trots tullrisk

Bulten (börskurs Bulten) meddelade under måndagen att företaget lägger ner tillverkningen vid sin anläggning i Streetsboro, Ohio, och istället konsoliderar produktionen till Europa.

Produktionsvolymer som tidigare tillverkades i USA kommer framöver att hanteras vid bolagets europeiska fabriker, enligt ett pressmeddelande.

Beslutet grundar sig på Bultens bedömning av hur verksamheten bäst organiseras för att möta kundernas behov.

Produktionen i Streetsboro har främst stöttat kundrelationer som är del av Bultens bredare europeiska kundbas. Företaget anser att dessa kundbehov nu kan tillgodoses mer effektivt genom den europeiska tillverkningsstrukturen.

Fortsatt närvaro på marknaden

Trots nedläggningen av produktionen betonar Bulten att USA fortsatt är en viktig marknad. Framöver kommer företaget att fokusera sin amerikanska verksamhet på en ren distributionsmodell. Med tyngdpunkt på kundrelationer, inköp, logistik och förädlade tjänster.

”USA förblir en viktig marknad för Bulten, och denna förändring handlar om att anpassa vår affärsmodell till hur vi bäst kan stödja våra kunder framöver”, säger vd Axel Berntsson i en kommentar.

Den nya affärsmodellen förväntas resultera i en mer kapitaleffektiv struktur och ha en positiv effekt på resultatet över tid.

Bulten uppskattar att förbättringen på sikt kommer att ligga i intervallet 10–20 miljoner kronor på årsbasis.