09 feb. 2026

Realtid
Realtid.se
Affärer

Svenskt bolag lägger ner i USA – flyttar produktionen trots tullrisk

Axel Berntsson, vd för Bulten som nu tar hem produktion från USA. (Foto: Anna Hulth/ Bulten / pressbild / Kollage)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 09 feb. 2026Publicerad: 09 feb. 2026

Det svenska industriföretaget Bulten stänger sin produktion i Ohio och satsar istället på distribution på den amerikanska marknaden.

Bulten (börskurs Bulten) meddelade under måndagen att företaget lägger ner tillverkningen vid sin anläggning i Streetsboro, Ohio, och istället konsoliderar produktionen till Europa.

Produktionsvolymer som tidigare tillverkades i USA kommer framöver att hanteras vid bolagets europeiska fabriker, enligt ett pressmeddelande.

Beslutet grundar sig på Bultens bedömning av hur verksamheten bäst organiseras för att möta kundernas behov.

Produktionen i Streetsboro har främst stöttat kundrelationer som är del av Bultens bredare europeiska kundbas. Företaget anser att dessa kundbehov nu kan tillgodoses mer effektivt genom den europeiska tillverkningsstrukturen.

Fortsatt närvaro på marknaden

Trots nedläggningen av produktionen betonar Bulten att USA fortsatt är en viktig marknad. Framöver kommer företaget att fokusera sin amerikanska verksamhet på en ren distributionsmodell. Med tyngdpunkt på kundrelationer, inköp, logistik och förädlade tjänster.

”USA förblir en viktig marknad för Bulten, och denna förändring handlar om att anpassa vår affärsmodell till hur vi bäst kan stödja våra kunder framöver”, säger vd Axel Berntsson i en kommentar.

Den nya affärsmodellen förväntas resultera i en mer kapitaleffektiv struktur och ha en positiv effekt på resultatet över tid.

Bulten uppskattar att förbättringen på sikt kommer att ligga i intervallet 10–20 miljoner kronor på årsbasis.

Andra bolag går åt motsatt håll

Bultens beslut står i kontrast till flera andra svenska företags strategier på den amerikanska marknaden.

Volvo Cars meddelade i september förra året att företaget utökar produktionen i USA med storsäljaren XC60, delvis som en följd av Donald Trumps tullar.

”Vi har under lång tid haft som strategi att bygga bilarna där vi säljer dem. Sedan ska man ärligt säga att även tullar och andra typer av handelsaspekter vägs in i ett sådant beslut”, sa Erik Severinsson, global försäljningschef på Volvo Cars, då till TT.

Även andra svenska bolag som Essity, Väderstad och Astra Zeneca har tidigare flaggat för ökad närvaro i USA för att undvika tullkostnader.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

