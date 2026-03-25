Mycket höga oljepriser en längre tid – eller billigare olja än vi haft på decennier. Någon av dessa två extremer kommer att slå in efter kriget, säger Larry Fink.
Blackrock flaggar för extrema oljepriser – oavsett hur kriget slutar
Världsekonomin står inför två möjliga ytterligheter beroende på hur kriget i Iran utvecklas.
Det menar Larry Fink, vd för kapitalförvaltaren Blackrock.
Bedömningen speglar den osäkerhet som just nu präglar finansmarknaderna, där energipriser och geopolitik blivit avgörande faktorer.
Iran kan isoleras
Kärnan i analysen handlar om Irans roll i den globala energimarknaden. Om landet återintegreras i det internationella handelssystemet och exporten av olja normaliseras, kan utbudet öka kraftigt.
I ett sådant scenario skulle oljepriset kunna falla till omkring 40 dollar per fat, vilket skulle bidra till lägre energikostnader, ökad tillväxt och förbättrade ekonomiska utsikter globalt, skriver Fortune.
Det motsatta scenariot innebär att konflikten fortsätter och att Iran förblir isolerat från stora delar av världsekonomin.
Högre oljepris under lång tid
Då riskerar oljepriserna att ligga kvar på mycket höga nivåer under en längre period, potentiellt runt 150 dollar per fat.
En sådan utveckling skulle enligt bedömningar få omfattande konsekvenser, inklusive stigande inflation, pressade hushåll och ökad risk för en global recession.
En central faktor i utvecklingen är situationen i Hormuzsundet, en strategiskt avgörande transportled där en betydande del av världens oljeexport passerar.
Osäkerheten kring säkerheten i området har redan lett till kraftiga prisrörelser och störningar i leveranskedjor.
Inflationen kan stiga
Begränsad tillgång till denna rutt påverkar inte bara energimarknaden utan även andra sektorer som är beroende av stabila transporter.
Samtidigt har signaler från Donald Trump om möjliga diplomatiska framsteg bidragit till viss optimism på marknaderna, även om konkreta resultat ännu saknas.
Investerare väger därför både hopp om en snabb lösning och risken för en utdragen konflikt.
Utöver energipriser kan en långvarig kris även slå mot andra delar av ekonomin. Höga gaspriser påverkar exempelvis produktionen av gödningsmedel, vilket i sin tur kan driva upp livsmedelspriser globalt och förvärra inflationstrycket.
Läs mer: Chip-bolaget rusar 20 procent efter ny satsning. Realtid