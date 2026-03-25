Blackrock flaggar för extrema oljepriser – oavsett hur kriget slutar

Högre oljepris under lång tid

Då riskerar oljepriserna att ligga kvar på mycket höga nivåer under en längre period, potentiellt runt 150 dollar per fat.

En sådan utveckling skulle enligt bedömningar få omfattande konsekvenser, inklusive stigande inflation, pressade hushåll och ökad risk för en global recession.

En central faktor i utvecklingen är situationen i Hormuzsundet, en strategiskt avgörande transportled där en betydande del av världens oljeexport passerar.

Osäkerheten kring säkerheten i området har redan lett till kraftiga prisrörelser och störningar i leveranskedjor.

Inflationen kan stiga

Begränsad tillgång till denna rutt påverkar inte bara energimarknaden utan även andra sektorer som är beroende av stabila transporter.

Samtidigt har signaler från Donald Trump om möjliga diplomatiska framsteg bidragit till viss optimism på marknaderna, även om konkreta resultat ännu saknas.

Investerare väger därför både hopp om en snabb lösning och risken för en utdragen konflikt.

Utöver energipriser kan en långvarig kris även slå mot andra delar av ekonomin. Höga gaspriser påverkar exempelvis produktionen av gödningsmedel, vilket i sin tur kan driva upp livsmedelspriser globalt och förvärra inflationstrycket.

Läs mer: Chip-bolaget rusar 20 procent efter ny satsning. Realtid