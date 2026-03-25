Orosmolnen är många när det gäller ekonomin efter krigsutbrottet i Mellanöstern. Men det verkar inte investerare bry sig särskilt mycket om.
Trots kaoset – marknaden vägrar lyssna på dåliga nyheter
De globala finansmarknaderna präglas just nu av en växande motsägelsefullhet, varnar experter.
Medier och tyckare tycks dela en oroande bild av verkligheten, men det avspeglar sig inte bland investerare som signalerar optimism.
Bakgrunden är den fortsatta stängningen av Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för energi, där omkring en femtedel av den globala handeln med olja och flytande naturgas passerar.
Har inte drabbats av panik
Trots den allvarliga situationen har marknadsreaktionerna varit förhållandevis dämpade, skriver The Economist som kallar investerarnas inställning för ”kognitiv dissonans”.
Priset på Brentolja har visserligen stigit kraftigt sedan konflikten i Persiska viken eskalerade, men ligger ändå på nivåer som antyder att marknaden räknar med en relativt snabb återgång till normala flöden.
Detta står i kontrast till bedömningar från många aktörer inom energisektorn, som varnar för att störningarna kan bli långvariga.
Guldet har inte blivit tillfyktsort
Samtidigt har signaler från Donald Trump om möjliga diplomatiska framsteg mellan USA och Iran bidragit till kortsiktiga prisrörelser och tillfälliga lättnadsrallyn på marknaderna.
Investerare tycks dock förhålla sig försiktigt till sådana uttalanden, med tanke på osäkerheten kring konfliktens utveckling.
Även andra tillgångsslag uppvisar oväntade mönster. Guld, som traditionellt betraktas som en säker hamn i tider av geopolitisk oro, har inte utvecklats som väntat, vilket Realtid har skrivit om tidigare.
Fortsatt höga nivåer
I stället har priset varierat kraftigt och i vissa perioder fallit, vilket tyder på att investerare i ökande grad behandlar metallen som en riskfylld tillgång snarare än ett skydd mot inflation och instabilitet.
Aktiemarknaderna visar en liknande motståndskraft.
Stora index, inklusive S&P 500, ligger fortsatt nära sina historiska toppnivåer trots riskerna för stigande energipriser, inflation och en möjlig global avmattning.
Kan återhämta sig snabbt
Detta sker samtidigt som analytiker varnar för att en utdragen konflikt kan få betydande konsekvenser för världsekonomin.
En del av förklaringen ligger i den osäkerhet som krig medför. Marknader är generellt effektiva på att prissätta kända risker, men betydligt sämre på att hantera scenarier där utfallen är svåra att överblicka.
Dessutom har investerare under senare år vant sig vid att marknader snabbt återhämtar sig efter kriser, vilket kan bidra till en fortsatt optimism.
