Trots kaoset – marknaden vägrar lyssna på dåliga nyheter

De globala finansmarknaderna präglas just nu av en växande motsägelsefullhet, varnar experter.

Medier och tyckare tycks dela en oroande bild av verkligheten, men det avspeglar sig inte bland investerare som signalerar optimism.

Bakgrunden är den fortsatta stängningen av Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för energi, där omkring en femtedel av den globala handeln med olja och flytande naturgas passerar.

Har inte drabbats av panik

Trots den allvarliga situationen har marknadsreaktionerna varit förhållandevis dämpade, skriver The Economist som kallar investerarnas inställning för ”kognitiv dissonans”.

Priset på Brentolja har visserligen stigit kraftigt sedan konflikten i Persiska viken eskalerade, men ligger ändå på nivåer som antyder att marknaden räknar med en relativt snabb återgång till normala flöden.

Detta står i kontrast till bedömningar från många aktörer inom energisektorn, som varnar för att störningarna kan bli långvariga.