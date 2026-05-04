Rysslands låga priser på olja har lett till att oljeintäkterna ökat kraftigt de senaste åren. Det ger Kreml ekonomiskt utrymme att fortsätta kriget i Ukraina, trots västvärldens sanktioner.
Rabatterad rysk olja fyller Kremls krigskassa
Efter invasionen av Ukraina minskade Europa sina inköp av olja från Ryssland. Det fick Moskva att styra om exporten österut med kraftigt rabatterade priser.
Genom att erbjuda betydligt lägre nivåer än konkurrenterna har landet snabbt hittat nya kunder i Asien.
Under 2024 köpte Kina över 100 miljoner ton rysk olja, motsvarande nästan 20 procent av landets totala oljeimport. Indien har samtidigt lagt omkring 140 miljarder dollar på rysk energi sedan krigsutbrottet 2022.
Båda länderna har fördjupat sina band till Moskva det senaste året, inte minst efter att USA infört höga importtullar på andra leverantörer i början av 2024.
USA:s undantag öppnar för fler affärer
Utöver den ökade efterfrågan i Asien har USA förlängt ett undantag som tillåter handel med vissa ryska oljevolymer, skriver Oilprice.com.
Undantaget gäller till 16 maj 2026 och gör det möjligt att köpa hundratals miljoner fat rysk råolja lagligt under perioden.
Åtgärden är ett svar på den pressade globala energimarknaden efter attacken på Iran i april och den efterföljande stängningen av Hormuzsundet.
Osäkerheten i sundet har fått både Indien och Kina att säkra större volymer från Ryssland.
Fler länder bygger lager
Även andra ekonomier passar på att fylla sina reserver. Indonesien planerar att köpa upp till 150 miljoner fat rysk olja under 2024 för att stärka sina strategiska lager och minska sårbarheten mot fortsatt prisoro.
Landet får normalt 20–25 procent av sina oljeleveranser via Hormuzsundet och vill säkra tillgången inför en osäker sommarperiod.
Sanktionerna tappar kraft
Ryssland har samtidigt utvecklat nya sätt att kringgå importstopp och restriktioner, framför allt genom mellanhänder och en växande skuggflotta.
Enligt Reuters bygger systemet på ship‑to‑ship‑omlastningar i internationella vatten, där övervakningen är svagare.
Fartygen använder falska identitetsnummer, manipulerad positionsdata och registreras under flaggstater med låg tillsyn. De ägs ofta av skalbolag i Dubai och byter ägare snabbt, vilket gör spårbarheten minimal.
Konsekvenser för kriget i Ukraina
För Ukraina innebär utvecklingen att Ryssland fortsatt kan finansiera sin krigföring, trots västvärldens försök att strypa intäkterna.
De stabila oljeinkomsterna minskar effekten av sanktionerna och gör att Kreml kan upprätthålla både den militära närvaron och den långsiktiga strategin i kriget.
Så länge efterfrågan i Asien är stark och skuggflottan fortsätter att operera, förblir energihandeln en av Moskvas mest motståndskraftiga inkomstkällor.
