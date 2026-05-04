Rabatterad rysk olja fyller Kremls krigskassa

Efter invasionen av Ukraina minskade Europa sina inköp av olja från Ryssland. Det fick Moskva att styra om exporten österut med kraftigt rabatterade priser.

Genom att erbjuda betydligt lägre nivåer än konkurrenterna har landet snabbt hittat nya kunder i Asien.

Under 2024 köpte Kina över 100 miljoner ton rysk olja, motsvarande nästan 20 procent av landets totala oljeimport. Indien har samtidigt lagt omkring 140 miljarder dollar på rysk energi sedan krigsutbrottet 2022.



Båda länderna har fördjupat sina band till Moskva det senaste året, inte minst efter att USA infört höga importtullar på andra leverantörer i början av 2024.

USA:s undantag öppnar för fler affärer

Utöver den ökade efterfrågan i Asien har USA förlängt ett undantag som tillåter handel med vissa ryska oljevolymer, skriver Oilprice.com.



Undantaget gäller till 16 maj 2026 och gör det möjligt att köpa hundratals miljoner fat rysk råolja lagligt under perioden.



Åtgärden är ett svar på den pressade globala energimarknaden efter attacken på Iran i april och den efterföljande stängningen av Hormuzsundet.

Osäkerheten i sundet har fått både Indien och Kina att säkra större volymer från Ryssland.

