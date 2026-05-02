Stockholm glänser – resten av landet halkar efter

En ny sammanställning från Eurostat visar att huvudstadsregionen har ett BNP per capita ligger idag på 153 procent av EU‑genomsnittet. Det placerar sig Stockholm plats 18 bland EU:s rikaste områden, skriver News55.

Till skillnad från flera toppregioner, som Irlands Eastern and Midland eller Luxemburg, är Stockholms position inte ett resultat av multinationella bolags skatteupplägg, utan speglar en stabil lokal ekonomi.

Läs också: Gen Z sparar mer – ändå kan de förlora sina pengar – Realtid

Östeuropeiska huvudstäder överraskar

Det är inte bara Stockholm som överraskar. Flera regioner i Östeuropa rankas oväntat högt. Bukarest–Ilfov landar på plats sju och Budapest som elva. Båda placeras sig före Stockholm.



Enligt Börskollen speglar utvecklingen hur kapital och högkvalificerad arbetskraft koncentreras till huvudstäder även i länder med lägre genomsnittlig levnadsstandard.

Svensk standard sjunker

Trots Stockholms starka position visar nationella siffror en annan trend. Den ekonomiska standarden i Sverige sjönk under 2023 för andra året i rad, enligt SCB.



Medianinkomsten låg strax över 300 000 kronor, vilket innebär att hushållens köpkraft pressas i stora delar av landet.

Läs också: Lägre barnafödande ger lägre pension – handlar om flera tusen – E55

ANNONS

Stora inkomstskillnader inom Sverige

Skillnaderna mellan kommuner är betydande. Danderyd toppar med en medelinkomst nära en miljon kronor, medan kommuner som Högsby och Filipstad ligger runt 263 000 kronor.



På stadsdelsnivå är gapet ännu större: Djursholm södra når nästan två miljoner i snittinkomst, medan studentområdet Västra Flogsta i Uppsala ligger kring 130 000 kronor

Missa inte: Elon Musk: Sluta spara till pensionen – AI löser det åt dig – Realtid